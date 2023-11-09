От крайне опасных до приемлемых: дипломат назвал три возможных вида переговоров с РФ

По мнению Чалого, если Украина сейчас пойдет на прямые переговоры с РФ, то можно забыть о репарациях, возмещениях от России и Гааге для военных преступников.

Прямые переговоры с Россией были бы очень опасными для нашей страны.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019), дипломат Валерий Чалый, передает "Эспрессо".

Чалый считает, что возможны три вида переговоров с Россией.

1. Переговоры во время войны об обменах пленными, которые сейчас затормозились.

"Для этого нам нужен уровень президента, ясно, что с Путиным вести переговоры уже невозможно", – говорит дипломат.

2. Прямые переговоры с РФ о результатах войны.

Чалый надеется, что их не будет. Он объяснил почему:

"Если только они будут, то забудьте о репарациях, возмещениях от России, забудьте о Гааге, по крайней мере до того момента, пока сами россияне не сдадут своих. Этот сценарий очень плохой для Украины – прямые переговоры с Россией. Могут быть решения международной структуры специально созданной, которая будет свой вердикт говорить и с Украиной, и с Россией, но мира формального, чтобы подписали Украина и РФ, я не вижу в ближайшие годы".

3. Третий вид переговоров.

По мнению Чалого, россияне все равно будут постоянно обстреливать Украину, пока там у власти находится группа Путина, которая не признает права на существование украинского народа и государства.

"Эта война будет идти, пока не изменится кардинально ситуация. И вот здесь будут третьи переговоры: обязательно о российских выплатах, капитуляции, а это будет либо при развале РФ, что не знаю, произойдет ли в последующие периоды, хотя говорят, что это возможно, или при смене власти, когда будет новый режим. Не дай Бог нам пойти на эти все формальные подписания с Путиным в следующем году. Поэтому я думаю, что наша власть это абсолютно понимает", – подытожил дипломат.

Раньше мы писали, почему в Кремле заговорили о переговорах и к чему на самом деле стремится РФ.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что сейчас Россия продвигает в отношении Украины 4 пропагандистских нарратива: "замороженный конфликт", "переговоры", "санкции не работают", "среди военно-политического руководства Украины раскол".

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