От "Квартала" до "Карлсона": кто такой Миндич, как друг Зеленского стал фигурантом дела НАБУ

Бизнесмен, совладелец «Студии „Квартал 95“ Тимур Миндич стал ключевым фигурантом масштабного коррупционного расследования НАБУ в сфере энергетики и обороны. По данным источников, именно он является «Карлсоном» из обнародованных «пленок», который контролировал схему хищения 100 млн долл. До этого бизнесмен в течение последних лет тайно наведывался в Офис президента; устроил в своей квартире празднование дня рождения главы государства Владимира Зеленского и мог использовать дружеские связи с президентом и руководителем ОП Андреем Ермаком для решения важных вопросов.

Подробнее о биографии Тимура Миндича читайте на ТСН.ua.

Миндич — 46-летний предприниматель родом из Днепра. Хотя его имя стало известным широкой общественности лишь недавно, он уже длительное время относится к влиятельным днепровским бизнесменам, оставаясь вне публичности.

Биография Тимура Миндича

Тимур Миндич родился в конце 1970-х в тогдашнем Днепропетровске в семье предпринимателей Михаила и Стеллы Миндичей. О его детстве, юности и семье известно немного. В 2019 году близкие подарили бизнесмену на 40-летие генеалогическое исследование, которое прослеживало его родословную вплоть до шестого колена. Из исследования следует, что у Миндича есть старшая на три года сестра Любовь. Отец умер в 2006 году в Израиле.

О нынешних занятиях матери, Стеллы Миндич, доподлинно неизвестно, хотя ранее Еврейская община Днепра называла ее «активисткой своего женского движения».

Миндич — зять российской бизнесвумен Аллы Вербер

Миндич является зятем покойной российской бизнесвумен в сфере моды Аллы Вербер. Жена Миндича — Екатерина Вербер — выросла в Канаде и Британии, училась в США, работала в России, а затем развивала модный бизнес в Украине.

«Когда я впервые увидела Тимура, то сразу же поняла: этот человек послан моей дочери Богом. В нем есть все качества, которые так ценятся в мужчинах нашей семьи», — вспоминала как-то Алла.

Во время сватовства, по словам Вербер, Миндич подарил ее дочери Екатерине винтажные часы Rolex 60-х годов.

Алла Вербер, Тимур Миндич и его жена Катерина

Теща описывала зятя как человека, который любит людей, торжества, праздники и «чтобы все было роскошно».

«Их помолвка уже была практически как свадьба. Но он хотел очень большую свадьбу и приложил к ее организации огромные усилия», — вспоминала Алла.

Пара поженилась в Израиле в 2010 году — церемония состоялась у Стены Плача в Иерусалиме. Торжества длились четыре дня, а среди приглашенных было около полутысячи гостей.

«Тимуру важно было жениться именно в Израиле, ведь его отец, когда умирал молодым там в госпитале, сказал: „Мне больно, что я на твоей свадьбе не буду“. Тимур ответил, что устроит церемонию под израильским небом: „И ты, папа, все увидишь“, — рассказывала Вербер.

У супругов трое детей — дочери Мишель, Элизабет и сын Майкл. Первую назвали в честь покойного отца Тимура — Михаила.

Свадьба Тимура Миндича и Екатерины Вербер

Экс-жених дочери Коломойского

До брака с Екатериной Вербер у Миндича были отношения с дочерью украинского бизнесмена Игоря Коломойского — Анжеликой.

«Миндич был когда-то „несостоявшимся женихом“ моей дочери. Но разошлись», — говорил Коломойский в 2019 году.

Он также называл Миндича своим партнером «в некоторых не особо важных проектах (типа девелоперских)». Коломойский отмечал, что именно этот бизнесмен в свое время познакомил его с Зеленским. Сам Миндич и Зеленский это не комментировали.

«Смотрите, Тимур в медиа-бизнесе очень давно. Когда-то он работал даже на „1+1“. Потом Ткаченко его уволил, потому что они не сработались. Он — самостоятельный бизнесмен, занимается своим делом, у него разносторонние интересы», — добавлял Коломойский.

Тимур Миндич и Игорь Коломойский во время матча баскетбольных команд Днепра и Одессы в 2020 году

Именно самолетом компании Миндича 16 мая 2019 года бизнесмен вернулся в Украину после длительного отсутствия.

«(Мы прилетели — ред.) на его самолете. Вообще этим самолетом пользуются все. Я могу дать по этому самолету список пассажиров, которые вообще им летали», — объяснял Коломойский.

Журналисты-расследователи также фиксировали визиты Миндича в офис Коломойского в Израиле накануне второго тура президентских выборов в 2019 году.

«Я не финансировал (избирательную кампанию Зеленского — ред.) и Миндичу денег на финансирование не давал. И он — насколько мне известно — тоже лично денег не давал (на эту кампанию — ред.)», — заявлял Коломойский.

Миндич также неоднократно посещал бизнесмена в Швейцарии, в том числе на день рождения в 2018 году, но свои визиты никогда не комментировал.

Связи Миндича с Зеленским

Миндич является совладельцем «Студии „Квартал 95“ и кипрской компании Green Family Ltd, к которым долгое время имел отношение Зеленский.

«Это — не более чем партнерство», — комментировал в 2019 году Коломойский.

Во время президентской кампании Зеленский приехал сдавать анализы на автомобиле, зарегистрированном на Миндича.

29 января 2021 года президент отпраздновал свой день рождения в квартире Миндича на улице Грушевского, 9. После расследования журналистов это подтвердил и сам Зеленский.

«Господин Миндич является коммерческим директором „Студии „Квартал 95“ и был им до моего президентства. Я поднялся на несколько этажей вверх и зашел. Да, был крутой сюрприз… Нас было где-то около 30 человек. Был весь коллектив со своими женами», — рассказывал президент.

Миндич и Офис президента

В декабре 2019 года журналисты проекта «Схемы» зафиксировали, как, вероятно, состоялась тайная встреча тогдашнего руководителя ОП Андрея Богдана с Коломойским, на которой мог присутствовать и Миндич.

В 2020 году Миндича заметили трижды за неделю в Офисе президента накануне голосования за «антиколомойский» законопроект. Бизнесмен встречался с Ермаком. Тогда он объяснял свои визиты «негосударственными делами», а позже — «помощью в борьбе с коронавирусом».

«Всегда одна компания. Он занимался кинопроизводством, я занимаюсь. Поэтому очень дружеские всегда отношения. Были, есть и, дай бог, будут», — говорил Миндич.

Тимур Миндич после визита в Офис президента в марте 2020 года / © "Схеми"

Свое знакомство с бизнесменом подтверждал и Ермак:

«Мы познакомились в тот период, когда я занимался продюсированием фильмов, а он сотрудничал с каналом „1+1“…»

В 2021 году журналисты сообщили, что Миндич был среди гостей юбилея Ермака на государственной даче в Гуте, но ОП отрицал проведение вечеринки.

Бизнес в кинопроизводстве

В 2021 году журналисты Bihus.Info выяснили, что первый помощник президента Сергей Шефир стал соучредителем кинокомпании «Некст Лайн Продакшн», среди партнеров которой были его брат Борис, сценарист Андрей Яковлев и Миндич.

Впоследствии журналисты сообщили, что юрист фирмы Миндича Юлия Дроздова стала владелицей компании «Кинокит», которая получала миллионные господряды от телеканала «Рада». Дроздова отрицала любое влияние Миндича:

«Ни Тимур, ни одно другое лицо не имеет влияния на деятельность ООО „Кинокит“.

«Фламинго» и Fire Point

В 2025 году The Kyiv Independent сообщил, что НАБУ проверяет компанию Fire Point относительно возможного завышения цен на дроны для Минобороны. Журналисты отмечали, что представители компании якобы связаны с Миндичем. В НАБУ опровергли информацию о проверке Fire Point.

Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в комментарии изданию ZN отмечал, что Миндич не имеет никакого влияния на деятельность компании и не является ее совладельцем. Само предприятие занимается производством ударных дронов FP-1 и ракет «Фламинго». Впрочем, по словам Штилермана, после успешных испытаний дронов на полигоне Миндич проявил интерес к компании и выразил желание присоединиться к числу ее акционеров.

«Но из этого ничего не вышло, потому что мы ему отказали. Это было еще весной 2024 года», — пояснил главный конструктор, отметив, что Миндич не является совладельцем компании.

Обыски у Миндича

В июле 2025 года «Украинская правда» сообщила, что НАБУ и САП готовят Миндичу подозрение. Издание также информировало, что он может стать фигурантом расследования американского ФБР по отмыванию средств.

10 ноября несколько СМИ заявили, что правоохранители пришли к Миндичу с обысками, а сам он покинул Украину.

По данным нардепа Ярослава Железняка, Миндич является фигурантом дела о коррупционной схеме в энергетике и обороне, в рамках которой могли присвоить около 100 млн долл. В частности, в соответствующих «пленках» НАБУ фигурируют «Профессор» и «Карлсон» — по данным Железняка, это министр юстиции Герман Галущенко и Миндич соответственно.

Официально стороны ситуацию не комментировали.

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Что касается Зеленского, то 10 ноября он в обращении заявил:

«Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть…»