Ноябрь, три года или вечность: почему прогнозы о конце войны сошли с ума и где искать правду

Окончание боевых действий в ноябре или конфликт на десятилетие — вопрос «когда закончится война?» совсем утратил простые ответы. В последние дни украинцев «атакуют» новости и инсайды от СМИ об окончании войны. И они очень часто противоречат друг другу.

Так, по словам нардепов, на встрече с фракцией «Слуга народа» Владимир Зеленский якобы выразил надежду, что горячая фаза войны закончится в ноябре. Но сразу после этой новости издание The Economist заявляет, что Зеленский якобы приказал готовиться воевать еще два-три года. А бывший канцлер ФРГ Меркель вообще шокировала украинцев, что война затянется на десятилетия.

То какие прогнозы относительно окончания войны есть на данный момент, почему эти прогнозы так отличаются и где та самая «золотая середина», которая может быть наиболее вероятной — выяснял ТСН.ua.

Действительно ли Зеленский говорил об окончании войны в ноябре

Первым тезис, что горячая фаза войны может закончиться осенью, озвучил 23 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, если летнее наступление России на Купянск и Малую Токмачку окончательно провалится, осенью Украина может заморозить фронт и отменить военное положение.

«То есть остановка ракетно-дроновых обстрелов, остановка боевых действий по линии фронта, линия разграничения, заморозка, мониторинг, посредники», — пояснил советник главы ОП.

Два дня спустя, 25 мая, президент Зеленский провел закрытую встречу с провластной фракцией «Слуга народа». Сразу после ее окончания Telegram-каналы подхватили новость, что глава государства якобы заявил депутатам о больших надеждах на то, что «горячая фаза» войны закончится к ноябрю этого года.

Народный депутат, заместитель главы комитета ВР по вопросам финансов Ольга Василевская-Смаглюк подтвердила, что во время встречи львиная доля времени была посвящена перспективам завершения горячей фазы войны.

«Все равно сейчас начнут сливать телеграм-каналам, так расскажу сама. Завершилась встреча фракции с президентом. Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при предоставлении гарантий безопасности, завершить горячую фазу», — сказала она.

Нардеп Юрий Камельчук также подтвердил, что на встрече руководства государства с фракцией «Слуга народа» участники обсуждали сценарии завершения войны. Нардеп напрямую не подтвердил информацию об окончании войны в ноябре, однако отметил, что такие дискуссии возникают регулярно в разных форматах.

«Заседание действительно состоялось. Говорили о том, и это уже не в первый раз — у нас каждый год появляется такой шанс (на завершение горячей фазы войны — ред.). На самом деле шанс завершить войну ежегодно связан с усилиями ВСУ», — уклончиво ответил Камельчук.

Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк отмечает, что ничего особенного и экстраординарного в таких заявлениях нет. Мол, и раньше на встречах с президентом звучали прогнозы, которые не всегда были точными.

«На встрече с депутатами президент в очередной раз озвучил очередную дату теоретического завершения войны. Я думал ее написать…. Но учитывая, что на каждой встрече каждый раз это звучало и каждый раз не совпадало с реальностью, то и нет смысла», — отметил Железняк.

При этом нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко, который сам хоть и не был на встрече, но ссылается на собственные источники, утверждает, что каких-либо четких сроков завершения боевых действий от президента Зеленского не звучало.

«Был тезис от Зеленского, что Украине удалось стабилизировать фронт, отбить то ли 500, то ли 600 квадратных километров и, возможно, это позволит войти в реальный переговорный процесс и остановить войну где-то через полгода», — утверждает Гончаренко.

Не полгода, а 2-3 года?

В среду, 27 мая, влиятельная британская газета The Economist, ссылаясь на украинские правительственные источники, сообщила, что президент Владимир Зеленский якобы приказал готовиться воевать еще два-три года.

«Нет убедительных причин, почему Украина не может продолжать так долго воевать. Она выживет, хоть и запятнана милитаризмом и военной коррупцией. Украина, вероятно, выйдет из кризиса как поврежденная, но функционирующая демократия и новое среднее государство: бедное, травмированное, но уверенное в своей идентичности», — говорится в статье.

По информации издания, Зеленский склоняется к идее долгой войны, поскольку уверен в том, что Россия с ее горящими нефтеперерабатывающими заводами, коллапсом экономики и недовольной элитой становится все более нестабильной.

Материал The Economist о якобы подготовке Украины к 2–3 годам войны в Офисе президента опровергли как недостоверный. В ОП назвали этот материал «старым вбросом».

«Может быть, людям нужно было что-то использовать как носитель для других месседжей в этом тексте о том, как все, типа, плохо. Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что надо сфокусироваться на полгода до ноября, этот срок есть», — сказал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Агентство Интерфакс-Украина сообщило, что его информированный источник также опроверг информацию The Economist.

«Это неправда», — заявил собеседник агентства.

В комментарии другому СМИ, LIGA.net, собеседник в украинской власти назвал информацию о приказе Зеленского готовиться воевать еще два-три года «бредом».

«Громкими заголовками, далекими от реальности» назвал инсайды западных СМИ о 2-3 годах войны руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В то же время он отметил, что активная фаза на фронте «не сможет продолжаться еще много лет».

Самый пессимистический сценарий — война на десятилетие

Недавно Европейская комиссия опубликовала новый экономический прогноз для Украины на 2026-2027 годы, заложив в макромодель сценарий затяжной войны с высокой инфляцией, нехваткой рабочей силы и постепенным восстановлением ВВП только после старта большой реконструкции.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сегодня вообще ошарашила своим мрачным прогнозом по поводу будущего Украины. По ее мнению, в ближайшей перспективе ожидать завершения войны между Россией и Украиной не стоит.

«Через десять лет эта война, надеюсь, закончится. И таким образом, Украина станет независимой, свободной, суверенной страной», — сказала Меркель.

В то же время внутри украинского общества также звучат призывы, что нужно готовиться к долгой войне. Так, на днях руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская сделала тревожное заявление, подчеркнув, что сам термин «завершение войны» крайне вреден, ведь Россия будет оставаться нашим экзистенциальным врагом вечно.

«Вы действительно думаете, что война закончится в 2026 году с Россией, население которой составляет более 140 миллионов и у которой прямая цель — уничтожить нас? Эксперты, чьи прогнозы никогда не сбываются… Просто проверьте, что они говорили еще год или два назад. Я пытаюсь отвечать за свои слова, поэтому не думаю, что Россия резко объявит мир», — сказала Мария Берлинская.

По ее мнению, все, что может быть — это перемирие на время.

«Нам как взрослым людям следует принять мысль, что война с Россией, к сожалению, вечна. Более того, она уже длится столетиями. И завершения войны как такового, по моему мнению, не может быть, может быть условное перемирие на время», — пояснила она свою точку зрения.

Подобного мнения придерживается и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он считает, что даже в случае достижения перемирия РФ, если она останется государством в нынешнем виде, «не прекратит вести когнитивную и кибервойну, не прекратит планирование диверсий, не отменит собственные планы изгнать украинское население с территории Украины разными способами».

«Надо просто перестать воспринимать войну в той форме, какой она не есть. Классический фронт остановится, рано или поздно активная фаза завершится, многие вернутся к мирной жизни. Но другие формы войны будут сохранены. Или же Россия развалится, государство будет иметь другую форму и изменит свои внешние цели в отношении нас. Но для такого сценария может понадобиться еще много лет», — подытожил Андрей Коваленко.

Сегодня Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу со срочным призывом помочь защитить украинское небо от баллистических ракет.

«Ситуация с противобаллистической защитой действительно очень сложная», — сообщил изданию один знакомый с ситуацией человек.

В документе также отмечается рост обеспокоенности Киева из-за трудностей со снабжением вооружений в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая позволяет союзникам по НАТО финансировать закупку американского оружия для Украины.

Кроме того, украинцы обратили внимание, что глава государства впервые за годы правления провел индивидуальные закрытые встречи с лидерами всех парламентских фракций и групп.

В частности, впервые за много лет Зеленский провел личную встречу со своим непримиримым оппонентом, пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Оппозиционные блогеры и издание «УП» считают, что Зеленский пошел на такой шаг не от «хорошей жизни».

По информации «Украинской правды», в Украине разворачивается масштабная политическая трансформация.

В издании отмечают, что предыдущая модель власти, которую выстроил президент Владимир Зеленский, окончательно потерпела крах. Концентрация решений в рамках Офиса президента и команды «пяти-шести менеджеров» закончилась уголовными производствами. Поэтому, по мнению «УП», президент столкнулся с необходимостью перезагрузки.

