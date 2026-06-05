От "моли" до диктатора: как Путин годами строил свой культ личности

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин сделал телевидение инструментом консолидации своей власти, превратив собственный публичный имидж в тщательно срежиссированное шоу. От «серого» офицера КГБ до авторитарного лидера — как менялся образ диктатора на протяжении 25 лет.

Об этом говорится в материале журналистки BBC Бриджет Кендалл.

Как Путин формировал свой имидж?

Телевидение — ключ Путина к консолидации власти

За годы своего президентства Путин уделял особое внимание силе визуального образа и значению картинки. Когда Кендалл впервые брала у него интервью в 2001 году, буквально перед началом записи в комнату зашел помощник и убрал маленькие стаканы с водой, стоявшие на столе.

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Журналистка поинтересовалась, зачем это сделали и получила такой ответ:

«Мы не хотим, чтобы кто-то подумал, что там была водка. И к тому же мы не можем рисковать тем, что стакан опрокинется во время прямого эфира».

Телевидение — это ядерная бомба, когда речь идет о публичном имидже.

«Все в России, но особенно Путин, поняли, что телевидение является ключом к консолидации власти», — говорит автор и политический аналитик Питер Померанцев.

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За многие годы Путин изменил Россию — от неустойчивой молодой демократии до преимущественно авторитарного государства, политическая система которого все больше концентрировалась вокруг него как президента. В то же время существенно изменился и он сам. На ранних фотографиях он выглядит невысоким и сдержанным человеком, который, кажется, чувствовал себя перед объективом неуверенно.

Как случилось, что этот с виду тихий и замкнутый парень, ставший скромным чиновником, превратился в президента, столь охотно принявшего публичное внимание?

Визуальный образ Путина

Его интерес к силе визуального образа появился задолго до прихода в большую политику. Как и многие люди, которые росли в 1960–70-х годах, Путин принадлежал к поколению телевизионной эпохи. Его кумирами были шпионы-герои из популярных советских сериалов и кинофильмов. Сам Путин неоднократно признавал, что именно образы сильных и молчаливых двойных агентов, которые противостояли врагам советского государства, повлияли на его решение выбрать карьеру в КГБ.

Во время работы в КГБ, а затем и на должности партийного чиновника, он не стремился оказываться в центре внимания. Однако в 1999 году, когда Путин неожиданно был назначен исполняющим обязанности президента, а уже через несколько месяцев одержал победу на выборах, стало очевидно: он и его команда хорошо понимали важность визуального образа в создании президентского имиджа.

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Одной из составляющих формирования этого образа стало устранение всего, что могло навредить будущему диктатору. Именно поэтому Путин создавал впечатление человека, практически не употребляющего алкоголь. Во время ежегодных встреч с внешнеполитическими экспертами Валдайского дискуссионного клуба он ограничивался чаем с медом, тогда как для гостей подавали дорогие вина.

Иногда, когда Путин все же позволял себе выпить, его охранники старались не допустить огласки. Однажды автору статьи пришлось пообщаться с работником местного музея, который рассказал, что сидел за одним столом с президентом и пробовал русские блины, политые водкой для «дополнительной энергии».

«Но никому об этом не говорите. Они относятся к этому очень строго. Я могу из-за этого попасть в большие неприятности», — умолял работник.

Стремление Путина подчеркнуть отличие от Ельцина

Еще одной составляющей формирования имиджа было стремление подчеркнуть его отличие от предшественника — Бориса Ельцина, чьи публичные случаи нетрезвости вызывали у многих россиян неловкость и стыд.

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Путина показывали в летном шлеме за штурвалом истребителя. Отдельное внимание уделялось демонстрации его занятий дзюдо. Все это работало на единое сообщение: перед обществом предстает активный, сильный и здоровый мужчина, а не немощный алкоголик.

Возможно, самым ярким элементом этого образа стала серия фотографий, которая начала появляться с 2007 года. На них президент РФ позировал с обнаженным торсом: верхом на лошади в образе российского «ковбоя Marlboro», на рыбалке у реки или во время интенсивного плавания баттерфляем с демонстрацией физической формы.

Владимир Путин на рыбалке / © Associated Press

Померанцев убежден, что люди, которые работали над публичным имиджем Путина, хорошо осознавали свои действия.

«Для одной аудитории это выглядит очень глупо, но мы подадим это иронично, чтобы это выглядело достаточно круто. Для другой аудитории это означало, что Россией должен руководить традиционный суровый герой. Путин играл роль — видимо — очень традиционного советского лидера, но делал это в эпоху реалити-шоу, MTV и богатых покровителей», — пояснил аналитик.

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«Путин — это законодатель трендов. Он сформировал образ первого президента-популиста, первого всенародно прославленного сильного лидера XXI века», — сказала специалист по России и советник американских президентов Фиона Хилл.

Очевидно, что Путин обращался одновременно к разным аудиториям. Для международного сообщества это должно было стать сигналом, что Россия больше не является слабым государством, а превратилась в силу, которую нельзя игнорировать. В медведя с зубами и когтями, как он сам когда-то выразился.

Отдельные публичные появления Путина выглядели еще более странно и неожиданно. Возможно, в них проявлялись черты ленинградского парня, который наконец-то получил возможность реализовать детские фантазии: нырять под воду, чтобы «найти» заранее подготовленные реликвии на дне Черного моря; подниматься в небо на моторизованном дельтаплане среди редких журавлей; или же гладить малыша сибирского тигра.

Сам Путин объяснял такие действия стремлением привлечь внимание к вопросам экологии и науки. Однако возникает вопрос: осознавал ли он, что подобные постановочные сцены все больше напоминали самопародию? Или, возможно, его окружение уже не решалось говорить об этом? А может, мнение других просто перестало иметь для него значение?

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Постоянное перевоплощение Путина

Первые фотографии Путина — в том числе его удостоверение сотрудника Штази 1985 года, спецслужбы Восточной Германии, — уже намекали на внутреннюю жесткость, скрытую за внешней сдержанностью. Эта нарочитая сдержанная манера, вероятно, хорошо соответствовала работе в КГБ и еще больше закрепилась во время службы.

После распада Советского Союза Путин фактически создал для себя новый образ — чиновника, который воспринимался как преданный и эффективный управленец. Сначала он работал в команде мэра Санкт-Петербурга, а затем, после переезда в Москву, — в администрации Ельцина.

На фотографиях тех лет Путин обычно находится не в центре внимания: стоит сбоку или на заднем плане, не смотрит прямо в камеру и не пытается быть главной фигурой кадра.

Правнучка советского лидера Никиты Хрущева, Нина, вспоминала, что в 1990-х годах слышала о прозвище Путина среди людей из среды КГБ — «моль». Так называли человека, который умеет оставаться незаметным и действовать из тени.

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Экс-мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и Владимир Путин / © Associated Press

Однако после прихода к президентству ситуация изменилась. Казалось, Путин с готовностью начал примерять на себя все новые и новые роли. Через несколько лет, во время фотосессии для звания «Человек года» журнала Time в 2007 году, он почти инстинктивно откинулся назад в кресле и посмотрел прямо в камеру — будто монарх на троне или влиятельный мафиозный лидер.

«Он демонстрировал мне власть. Насколько мне известно, Путину очень нравятся такие фотографии. Многие его сторонники их обожают. Они показывают его как жесткого националиста», — рассказал автор снимка, фотограф Time Платон.

Именно это Померанцев назвал «постмодернистской версией авторитарной пропаганды», в которой Путин как бы одновременно исполнял все роли, постоянно меняя сценические образы. И те разные модели сильного лидера, которые он демонстрировал, впоследствии находили отражение и в политических решениях.

По мнению аналитика, возвращение России статуса сильного государства требовало большего порядка и более жесткого контроля со стороны власти. Поэтому постепенно Путин усиливал государственный контроль над обществом, сужал пространство для свободы слова и критики, превращал Государственную думу в инструмент автоматического принятия решений, отодвигал политических соперников или устранял их с политического поля и все резче обвинял Запад в неуважении к России.

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«Маска» Путина

Знаменитые фотосессии Путина с обнаженным торсом часто воспринимались как проявление абсолютной уверенности. Однако эти образы, возможно, говорили и о другом — о стремлении убедить окружающих и, возможно, самого себя, что он все еще остается главным героем: сильным, энергичным и физически выносливым.

После 2008 года, когда Путин временно покинул пост президента и перешел на должность премьер-министра, подобные яркие кадры могли также выполнять другую функцию — напоминать, что настоящий центр власти находится именно в его руках, а не в руках тогдашнего президента Дмитрия Медведева.

В 2011 году произошло резкое изменение внешнего образа Путина, которое совпало с важным политическим этапом. Неожиданно он начал появляться на публике с заметно изменившимся лицом: оно было более округлым и отечным, менее подвижным и почти лишенным эмоций. Это вызвало немало вопросов. Было ли это следствием лечения стероидами из-за проблем со здоровьем? Или же президент РФ использовал ботокс, пытаясь скрыть признаки старения?

Переломный момент в образе Путина

Через несколько месяцев он снова заявил о намерении баллотироваться на президентский пост. Хотя результат выборов почти ни у кого не вызывал сомнений, во время митинга под открытым небом, где Путин объявлял о победе, на его новом лице появились слезы. Автор статьи пришла к выводу, что эти слезы были настоящими. Голос политика также был хриплым от волнения. Казалось, это было облегчение от того, что все прошло по плану, несмотря на массовые протесты перед выборами, когда — к удивлению многих — некоторые демонстранты осмелились скандировать требования об отставке Путина.

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Однако некоторые аналитики задавали другой вопрос: не была ли это еще одна продуманная постановка, призванная вызвать ассоциации с образом плачущей иконы и создать впечатление о нем как о спасителе страны? В любом случае именно этот момент стал переломным.

Владимир Путин со слезами на глазах / © Associated Press

Влияние и контроль Путина над страной усиливались постепенно в течение многих лет, но именно с этого периода любые проявления открытого несогласия начали не только осуждаться — их все чаще объявляли незаконными.

Путин становился все более авторитарным лидером, тогда как Россия все меньше допускала существование альтернативных или оппозиционных взглядов.

Участница феминистической группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая из-за своих протестов была заключена в тюрьму и получила статус «иностранного агента», описала это так:

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«Путин стал одержимым желанием войти в историю как спаситель — не только России, но и всего мира. И это… тот переломный момент, когда он превращается в того Путина, которого мы знаем сегодня».

Теперь, в 73 года, российский диктатор не приблизился к передаче власти больше, чем в 1999 году, однако его публичное присутствие стало значительно меньше. Многие считают, что в последние годы он стал более подозрительным и замкнутым, особенно после начала полномасштабной войны против Украины и пандемии COVID.

Теперь каждое появление Путина перед камерами кажется максимально контролируемым и тщательно спланированным, будто он пытается еще больше дистанцироваться от окружающего мира.

«Очевидно, он хочет быть осторожным, чтобы люди не могли определить его местонахождение. Это демонстрирует человека, который параноидально обеспокоен собственной безопасностью — из-за микробов или возможных покушений на убийство», — говорит Хилл.

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Теперь Путин выглядит отстраненным и загнанным в ловушку

Война против Украины сегодня стала одним из ключевых элементов политического образа Путина.

«Если оглянуться назад и посмотреть, каким был Путин после возвращения в Кремль в 2012 году, то он еще не знал, кем именно является. Но сейчас он считает, что наконец-то нашел свою миссию, понял свою роль — и это война», — отметил опытный российский журналист Михаил Фишман.

Однако после более чем четырех лет полномасштабной войны против Украины она сама превратилась в серьезное бремя. Ее все сложнее продолжать, но завершение также несет значительные риски.

Путин построил военно ориентированную экономику и систему внутреннего контроля и репрессий, отказаться от которых без серьезных последствий для себя он уже не может. Через 25 лет после прихода к власти президент РФ выглядит отстраненным и непоколебимым, словно оказался в ловушке, созданной собственными решениями. Это уже совсем не тот образ активного спортсмена и героя экшн-фильмов, который когда-то должен был стать его главной визитной карточкой.

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К слову, перед экономическим форумом в Петербурге в 2026 году Кремль усилил меры безопасности из-за выступления Путина: участников и журналистов не пустят на пленарное заседание без отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус, грипп и другие болезни. Пропуска будут выдавать только после сдачи анализов в аккредитованных лабораториях. Диктатор сохранил жесткую медицинскую изоляцию еще со времен пандемии, требуя строгого контроля состояния здоровья своего окружения, что подтверждает его постоянный страх перед контактами.

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