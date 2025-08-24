- Дата публикации
От нападающего к "гаранту": Лавров раскрыл требования РФ к Украине
Лавров заявил, что Россия должна быть среди гарантов безопасности Украины — как Кремль продвигает абсурдную идею о переговорах.
Министр иностранных дел страны-агрессорки России Сергей Лавров в интервью, опубликованном в воскресенье, заявил, что группа стран, включая членов Совета Безопасности ООН (в том числе РФ) должны быть гарантами безопасности Украины.
Что же сказал об условиях мирного соглашения с Украиной Лавров, проанализировали в Reuters.
Лавров рассказал, что Путин и Трамп обсуждали на Аляске вопросы гарантий безопасности для Украины, и что Путин поднял вопрос провальных стамбульских переговоров 2022 года.
На этих переговорах Россия и Украина обсуждали постоянный нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и Соединенных Штатов, а также других стран согласно копии проекта соглашения, с которым ознакомилось агентство Reuters в 2022 году.
Лавров заявил, что группа, в которую входят члены Совета Безопасности, должна обеспечить безопасность Украины. В группу также могут войти Германия, Турция и другие страны, сказал он.
По его словам, РФ требует, чтобы Украина была нейтральной, не присоединена ни к одному военному блоку и не имела ядерного оружия.
Лавров также четко дал понять, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, что Москва хочет защиты русскоязычных граждан в Украине и что с Украиной нужно вести «территориальную дискуссию».
Напомним, на прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Путин требует от Украины отказаться от всего восточного Донбасса, отказаться от амбиций по вступлению в НАТО, сохранить нейтралитет и не вводить западные войска в страну.