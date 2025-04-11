От Порошенко требуют отреагировать на слова его соратника, одобряющего убийство русскими украинцев и их детей

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Порошенко и его партия вместо осуждения соратника поддержали его молчаливым согласием. Об этом сообщает политический эксперт Сергей Иванов, комментируя сообщение Батюкова в соцсетях.

«Мне никогда не жалко гражданских. Каждый раз, когда гибнет их какое-то количество, я спрашиваю – у кого из них отец или мать, муж или жена служит?» – цитирует Сергей Иванов слова экс-кандидата в депутаты от «Европейской солидарности» Андрея Батюкова.

Эксперт отмечает, что позиция Порошенко и его партии по этому поводу вызывает возмущение: за несколько дней скандала от них не последовало никакой реакции на это заявление.

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«Представитель «Евросолидарности» выступил за убийство украинцев и их детей оккупантами, а Порошенко поддержал его своим молчанием. Поддержал несмотря на то, что его старший сын – экс-депутат Алексей Порошенко – даже был оштрафован за неявку в ТЦК, не уплатил штраф, в результате чего исполнительная служба арестовала его имущество. То есть, по логике Батюкова, если бы российская ракета прилетела по детям его партийного лидера, ему тоже было бы чихать. Но понятно, что Лондон – это не Кривой Рог, и туда ничего не прилетит. И дети Порошенко, в отличие от детей других украинцев, ничем не рискуют», – подчеркнул эксперт.

Иванов обратил внимание на то, что дети Порошенко находятся в безопасности за границей, в то время как обычные украинцы постоянно рискуют жизнью своих близких. Эксперт также напомнил, что партия «Европейская солидарность» является членом Европейской народной партии, и задал вопрос, готова ли эта международная организация исключить из своего состава политсилу, представители которой одобряют убийства собственных граждан российскими войсками.

«Место таких дикарей – где-то рядом с «единой россией». Более того, там у Петра Алексеевича много надежных партнеров. Все-таки годами барыжили вместе», – резюмировал эксперт.

Как сообщалось, Петр Порошенко регулярно посещает своих военнообязанных сыновей в Великобритании, куда они скрылись в начале войны. В то же время, его старший сын Алексей скрывается от ВСУ, из-за чего был оштрафован за неявку в ТЦК и официально признан уклонистом. Исполнительная служба арестовала все имущество Алексея Порошенко из-за неуплаченного штрафа.

Ранее военные ВСУ объявили сбор средств на билет домой для скрывающегося за рубежом сына Петра Порошенко, чтобы тот вернулся в Украину и присоединился к рядам ВСУ.