От "просителя без козырей" к партнеру: как Зеленский совершил поворот в отношениях с Трампом

Семь месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский покинул Овальный кабинет униженным, услышав от Дональда Трампа, что он "проявил неуважение" к США и "не имеет никаких козырей" без американской поддержки. Если бы тогда Зеленский попросил крылатые ракеты "Томагавк" - его бы, вероятно, выгнали быстрее.

Сегодня, через семь месяцев, все эти украинские пожелания включены в повестку дня встречи Трампа и Зеленского в Белом доме. Это "умопомрачительный поворот судьбы" и поразительное изменение, в результате которого "все карты оказались у Зеленского".

Украина теперь не проситель

Теперь Зеленский прибывает в Вашингтон не как проситель, а как "друг и партнер". В игру вступают ракеты "Томагавк", которые даже администрация Байдена никогда открыто не рассматривала для Киева. Также обсуждается многомиллиардное "мега-соглашение", включающее обмен украинских беспилотников на военную помощь США.

Чувствуется, что Зеленский получил преимущество над Владимиром Путиным в борьбе за внимание и симпатии Трампа, тогда как российский президент сейчас "сидит в Кремле", оторванный от дипломатических переговоров.

Как произошел этот поворот? Три ключевых сдвига

Драматическое изменение внешней политики Трампа стало результатом трех ключевых событий:

1. Урок благодарности

Зеленский усвоил урок о том, как обращаться с 47-м президентом США. Сразу после провала в Овальном кабинете он начал активно использовать "язык Трампа", щедро выражая благодарность и комплименты. В последующие недели и месяцы просьбы о поддержке начали разбавляться похвалами "видению" Трампа и его дипломатии "миру через силу".

2. Изменение отношения к НАТО

На саммите НАТО в июне Трамп совершил преобразование: из скептика он превратился в сторонника после того, как Альянс согласился оплатить взносы. Трамп оставил встречу, назвав ее "грандиозным саммитом", подписав заявление, в котором Россия признавалась "серьезной угрозой безопасности". Трамп признал "храбрую борьбу" Украины, а США немедленно объявили о соглашении о продаже Европе оружия для перевалки в Украину.

3. Разочарование в Путине

Вскоре произошло еще одно крупное изменение: Трамп начал злиться на Путина. В середине лета Трамп, ранее называвший Путина "гением", похоже, осознал, что российский президент "без проблем говорил о мире, одновременно избивая украинских мирных жителей".

"Я разочарован в президенте Путине", — заявил Трамп журналистам в начале июля, а затем пошел еще дальше, заявив 8 июля: "Если вы хотите знать правду, Путин вываливает на нас много дер*ма".

В результате произошли существенные изменения в политике: Трамп снял мораторий на оборонное оружие для Киева и впервые заявил, что Украина может выиграть войну. Он также начал поддерживать дальние удары Украины по целям на территории России, написав: "Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не нападая на страну-оккупанта".

Этот процесс привел к тому, что Трамп дошел до предложения отправить Киеву "Томагавки".

Напомним, встреча Зеленского с Трампом намечена на 17 октября.

Сам президент Украины анонсировал, что во время визита в США встретится с главой Белого дома и проведет переговоры с конгрессменами. Ключевые темы – противовоздушная оборона и новые дальнобойные возможности Украины. Зеленский сообщил, что уже провел предварительный предметный разговор с Трампом, но им нужно "обсудить последовательность шагов".