От скептика до активного союзника Украины: как смена риторики Трампа загнала Путина в тупик

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Изменение риторики президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине довольно заметно: от скептицизма к активной поддержке Киева и уверенности в его победе.

Американский лидер не только жестко критикует Владимира Путина, но и заявляет о создании «Фонда победы Украины».

В то же время Трамп готовится к встрече с Владимиром Зеленским, которая состоится 17 октября в Вашингтоне, где ключевым вопросом станет поставка Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Эксперты считают, что на это изменение позиции президента США повлияли интенсивные удары ВСУ по российской энергетике и нефтяной промышленности, которые в свою очередь приводят экономику России к коллапсу.

Критика и требования от Кремля

Во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем, американский лидер Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал кремлевского диктатора Владимира Путина. Президент США отметил, что не понимает, почему Путин до сих пор продолжает войну против Украины.

«Я не знаю, почему он все еще ведет эту войну. Она стала для него катастрофой. Он уже почти четыре года воюет, хотя должен был выиграть за неделю. Теперь вот-вот начнется четвертый год», — отметил Трамп.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Впоследствии лидер США обратился с призывом к главе Кремля прекратить боевые действия и остановить кровопролитие.

«И все, чего мы хотим от президента Путина, — чтобы он остановил это. Прекратил убивать украинцев и прекратил убивать русских, потому что он убивает много русских», — заявил президент СЩА

Трамп подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией является главной целью, а продолжение войны только усиливает страдания обоих народов.

В то же время президент США убежден, что экономика РФ приближается к коллапсу, ведь там уже наблюдается дефицит бензина.

В РФ отвергают утверждения Трампа и заявляют о действиях в интересах государства

Вице-премьер-министр РФ Александр Новак прокомментировал заявление Трампа о наступлении экономического коллапса в стране. Российский чиновник утверждает, что предупреждение американского президента ошибочно, зато в РФ происходят стабильные поставки бензина на внутренний рынок страны.

«Мы не видим никаких проблем в этом плане. Баланс между производством и потреблением поддерживается. Мы, со стороны правительства и соответствующих министерств, делаем все, чтобы так и оставалось», — высказался Новак.

В свою очередь в Кремле отреагировали на высказывания Трампа о Путине и войне в Украине. Представитель кремлевского диктатора сказал, что глава РФ действует исключительно в интересах своей страны, в то же время он якобы открыт для перевода процесса по войне в Украине в политико-дипломатическое русло.

Кремль / © Pixabay

«Я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России. Президент Российской Федерации всегда руководствуется интересами своей страны, интересами своего народа», — сказал Песков.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин ведет войну против Украины (которую он называет «специальной военной операцией») якобы для защиты интересов российского народа. При этом Песков заверил, что Путин готов к переговорам, но обвинил в блокировании мирного процесса Украину. Он утверждает, что якобы европейцы провоцируют Киев на продолжение войны.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне

В пятницу, 17 октября, Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этой встрече лидеры обсудят, какое оружие нужно поставлять Украине. В частности, речь пойдет о дальнобойных ракетах Tomahawk.

«Мы будем говорить об Украине, да. В пятницу ко мне приедет президент (Зеленский — Ред.), и я знаю, что он хочет сказать. Он хочет оружия. Он хотел бы иметь «Томагавки», — сказал на брифинге в Белом американский лидер.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уже встретился с госсекретарем США Марко Рубио и обсудил детали предстоящей встречи лидеров.

Как уточнилапосол Украины в США Ольга Стефанишина, президенты также обсудят:

усиление украинской противовоздушной обороны;

энергетическую устойчивость накануне зимы;

расширение сотрудничества в сфере производства дронов.

Стефанишина отметила, что встреча лидеров происходит на фоне беспрецедентной активизации двусторонних переговоров между командами США и Украины.

«У нас есть несколько украинских делегаций, которые работают над тем, чтобы максимально увеличить влияние встречи лидеров в эту пятницу. Это совершенно новый формат взаимодействия: военные группы работают уже две недели, премьер-министр взаимодействует с финансовыми партнерами для координации усилий, делегации по экономике и энергетике сосредоточены на смягчении последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины через мобилизацию участия США в закупках газа», — рассказала Стефанишина.

В то же время издание Politico отмечает, что Трамп стремится закончить войну между Россией и Украиной, а последние события на Ближнем Востоке только усилили его решимость.

Создание Фонда победы Украины: процесс уже пошел

Трамп работает над созданием «Фонда победы Украины», который будет финансироваться за счет новых, чрезвычайно высоких тарифов на Китай. Этот план, который президент США поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить с европейскими союзниками перед визитом Владимира Зеленского (17 октября), предусматривает введение 500% пошлины на китайский импорт.

Эта инициатива имеет целью финансирование вооружения украинской армии и является заметным изменением позиции Трампа, что свидетельствует о его потере терпения к Путину, пишет The Telegraph.

«Трамп поручил послу и мне сообщить нашим европейским союзникам, что мы поддерживаем идею введения — назовите это как хотите — «тарифа на российскую нефть» для Китая или «тарифа победы Украины» на Китай. Но наши украинские и европейские союзники должны быть готовы присоединиться. Мы ответим, если наши европейские партнеры будут с нами», — заявил Бессент журналистам.

Стратегия нацелена на максимальное экономическое давление на Кремль, чья военная машина зависит от поддержки Китая, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Параллельно на встречах в НАТО обсуждается возможность поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk и финансирование годового сопротивления ($120 млрд). Европейские коллеги поддерживают идею передачи Tomahawk, но финальное решение по этому поводу полностью зависит от президента Трампа.

The Telegraph отмечает, что европейские страны, вероятно, оплатят поставки через программу НАТО Purl, если Трамп даст согласие.

Что влияет на изменение риторики Трампа

Издание The Economist считает, что целенаправленные «адские» удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ усиливают топливный кризис в государстве-агрессоре. Там отмечают, что это помогает изменить мнение президента США Дональда Трампа относительно перспектив Украины в войне.

По информации издания, пострадало до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России, причем около 20% сократилось одновременно.

Атака на НПЗ в Краснодарском крае

Влиятельное издание The Wall Street Journal (WSJ) предполагает, что Трамп до сих пор колеблется относительно окончательной передачи ракет Tomahawk Киеву.

По мнению аналитиков, главными препятствиями для этого являются:

уязвимость самих ракет к российской ПВО;

нехватка пусковых установок, которые имеет Украина.

WSJ предупреждает, даже если эти ракеты будут предоставлены, они вряд ли быстро изменят ход войны, ведь процесс доставки, обучения операторов и предоставления разведданных для наведения займет много месяцев.

Однако, этот сценарий имеет преимущество для США: зависимость Украины от американской разведки и обучения обеспечит Вашингтону контроль над целями. Это уменьшит риск ударов по «чувствительным объектам» России, но в то же время ограничит автономность ВСУ в использовании Tomahawk.

Неожиданное давление из Вашингтона загнало Путина в тупик

Аналитики вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA) отмечают, что первоначальный план Путина провалился: «специальная военная операция» уже влияет на жизнь рядовых россиян. Ситуация вышла из-под контроля, а летнее наступление РФ, которое должно было принести «победу», потерпело неудачу.

Россия достигла лишь ограниченных продвижений ценой огромных потерь, а каждый третий россиянин ощутимо пострадал от войны. Экономические и социальные проблемы усугубляются из-за интенсивных ударов Украины по российским НПЗ.

В то же время движущим фактором стала позиция Трампа, который не стал союзником Москвы, а начал наращивать поддержку Украины.

«Дошло до того, что Трамп открыто обсуждает возможность предоставления Украине крылатых ракет большой дальности, что было немыслимо во времена «проукраинской администрации Байдена», — отмечают аналитики.

В СЕРА отмечают, что Путин может прибегнуть к хитрости, чтобы стабилизировать ситуацию, а его следующим шагом может стать предложение о временном перемирии на выгодных для России условиях.

Что не учли США в игре с Кремлем

Президент США Дональд Трамп во время выступления в израильском Кнессете заявил, что установление мира в Украине является его следующим приоритетом.

Корреспондент CNN Ник Патон Уолш отмечает, что эта цель кажется наиболее отдаленной, поскольку влияние Трампа на Россию «ограничено, если не отсутствует». Вина отмечает, что в отличие от ситуации в Газе, Россия является историческим оппонентом, зависимым от Китая.

Журналист отмечает, что попытки Трампа использовать «межличностное обаяние», экономические рычаги и дедлайны санкций не сработали; Кремль даже признает, что переговоры на «серьезной паузе».

Для Трампа остается один возможный рычаг влияния: позволить европейским союзникам покупать и поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для ударов по России.

Издание CNN подчеркивает, что опыт последних девяти месяцев показал, что пустые угрозы (как Кремля, так и Трампа) быстро разоблачаются. Если Трамп хочет мира, ему необходимо нанести России реальный и ощутимый ущерб — экономический и физический. Это может заставить его действовать решительнее, чем его предшественник.

Трамп озвучил военные планы Украины о наступлении на фронте, однако есть нюансы

На пресс-конференции с Директором ФБР Трамп заявил, что Киев «хотел бы перейти в наступление». По его словам, в связи с этим Вашингтону придется принять решение.

«Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление, и нам придется принять решение», — заявил Трамп.

Здесь видео: Трамп сделал громкое заявление о наступлении украинцев на фронте

Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире Еспресо отметил, что заявление Трампа не соответствует действительности. Эксперт пояснил, что для проведения наступательных действий необходимо воплощение трех условий:

остановить противника;

отрезание резервов врага;

создание собственных резервов.

«Итак, ни стабилизации на фронте, ни отрезания вражеских резервов, ни создания собственных резервов у нас не наблюдается, как три базовых условия для контрнаступления Поэтому говорить о том, что это могут быть какие-то контрнаступательные действия, я, честно говоря, не стал бы и не питал бы этих каких-то напрасных надежд, ссылаясь на заявления даже Дональда Трампа», — сказал Василий Пехньо.

Ранее ТСН.ua писал о том, на что Украине надо обратить внимание, чтобы не потерять поддержку ФРГ.

