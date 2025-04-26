От спора до переговоров: как прошла встреча Зеленского и Трампа в Ватикане

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане / © Офис президента Украины

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В Риме перед похоронами Папы Римского Франциска , президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу.

Переговоры двух лидеров прошли в соборе Святого Петра и продолжались 15 минут.

Это было первое общение Зеленского и Трампа после громкого спора, который произошел в конце февраля в Белом доме.

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ТСН.ua собрал все, что известно о встрече двух президентов в Ватикане.

Что обсуждали лидеры

Владимир Зеленский назвал встречу с Трампом «хорошей» и отметил , что во время разговора тет-а-тет они «успели обсудить многое».

По его словам, речь шла о безопасности и защите украинцев, о полном и безоговорочном прекращении огня, и путях достижения надежного и длительного мира, который обезопасит от повторных нападений.

«Очень символическая встреча, которая может стать исторической, если достигнем общих результатов», — отметил Зеленский.

Впоследствии, во время переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Зеленский коротко заметил, что с Трампом он обсудил «деликатные вопросы».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала день переговоров Трампа и Зеленского «историческим днем».

«Увидеть как Дональд Трамп и Владимир Зеленский говорят о мире на похоронах «Папы мира», имеет большое значение. Исторический день», — сказала Мэлони.

В свою очередь в Белом доме встречу двух лидеров в Ватикане назвали продуктивной

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сообщил, что лидеры встретились наедине, а также договорились провести последующие переговоры после службы.

Встреча, которая не состоялась

Как уже отмечалось, после похорон Папы Римского, Зеленский и Трамп должны были встретиться еще один раз. Однако вторая встреча двух лидеров не состоялась, ведь американский президент вылетел из Рима. СМИ сообщают, что вылет был запланирован.

Впоследствии представитель президента Сергей Никифоров сообщил журналистам, что второй встречи Зеленского и Трампа не было из-за плотных графиков президентов.

Напряженные переговоры

Издание Sky News проанализировало фото со встречи двух лидеров. Там заметили, что переговоры были напряженными.

В Базилике Святого Петра перед похоронами Папы Франциска лидеры Америки и Украины сидели напротив друг друга на двух отдельных креслах.

"Они выглядят как исповедник и грешник, за исключением того, что мы не можем сказать, кто есть кто", — отмечает издание, анализируя фото.

На фото видно, как Дональд Трамп сидит напротив Владимира Зеленского, оба выдвинули руки на коленях. Двое лидеров смотрят друг на друга.

© Офис президента Украины

В другом ракурсе можно заметить, что украинский президент вроде бы спорит с президентом США.

© Офис президента Украины

«Кадры передают определенное напряжение, возникшее при общении», — отметило издание.

После встречи с Зеленским Трамп раскритиковал Путина

После переговоров с Зеленским, Трамп в своей соцсети заявил, что президент России Владимир Путин лишь притворяется, что хочет мира и использует войну для собственных интересов.

Он отметил, что не было никакой причины атаковать мирные города и села за последние несколько дней.

«Это заставляет меня думать, что он действительно не хочет прекращать войну, а только затягивает процесс и должен быть наказан другими методами, например, «банковскими» или «вторичными санкциями». Слишком много людей гибнет!!!», — написал Трамп.

Ранее мы сообщали о том, почему Зеленский и Трамп не сидели рядом на похоронах Папы Римского.

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