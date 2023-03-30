От "взять Киев за 3-4 дня" до "война будет продолжаться долго": эксперт прокомментировал угрозы из Кремля

Фраза пресс-секретаря президента-диктатора РФ Дмитрия Пескова о том, что война в Украине надолго, — признак полного фиаско политики Кремля.

Такое мнение в интервью " Обозревателю " высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский.

Эксперт напомнил о планах диктатора Владимира Путина "взять Киев за 3-4 дня". Впрочем, через год вторжения в Москве говорят, что война надолго. Это все благодаря героизму и таланту наших защитников и народа, отметил Недзельский.

"Эта фраза Пескова является признаком полного фиаско кремлевской политики. Если в процессе контрнаступления, которое готовят Силы обороны Украины, мы сможем полностью выбить оккупационные войска с территории нашей страны, это может стать катастрофой и для России в целом, и для Путина лично", — говорит. полковник запаса ВСУ.

По словам эксперта, в России уже назревают протестные настроения из-за падения экономики страны и изоляции. Более того — некоторые российские политики уже готовы организовать переворот в Кремле.

Угрозы из Москвы о затяжной войне

На днях Дмитрий Песков заявил, мол, "гибридная война враждебных стран против РФ" продлится долго. Более того — он призвал объединиться вокруг кремлевского "фюрера" Владимира Путина.

У президента Владимира Зеленского отреагировали на прогнозы Пескова относительно затяжной войны. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что войну можно завершить дипломатическим путем после того, как РФ уйдет со всех оккупированных территорий, власти страны-агрессоры изменятся.

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