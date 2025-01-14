От завершения войны в Украине зависит будущее глобальной безопасности — генсек НАТО

Он заявил, что все хотят скорейшего завершения войны в Украине, но больше всех интересует длившийся мир.

От того, как завершится война России против Украины, будет зависеть будущее европейской и глобальной безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам, сообщает Укринформ.

Он заявил, что все хотят скорейшего завершения войны в Украине, но больше всех интересует длившийся мир.

"Я не знаю, как и когда эта война завершится. Но я знаю, что мира не будет, если Путин получит, что хочет в Украине. Потому что тогда он будет давить дальше. Он угрожал начать войну в прошлом, и он начал ее". Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году и снова в 2022 году — и какова будет следующая цель?», — сказал руководитель Альянса.

Кроме того, Рютте выразил уверенность, что мир не может быть длительным, если война в Украине завершится сделкой, по которой Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и режим в Тегеране будут в дальнейшем поддерживать друг друга и чувствовать себя в силе.

Напомним, ранее сообщалось, что советник Трампа не верит в возвращение оккупированных Россией территорий.

Кроме того, мы ранее информировали, что Блинкен сделал заявление о подготовке позиций по Украине для администрации Трампа.

Читайте также: