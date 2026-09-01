От жилья до финансовой поддержки: Терехов инициирует новую систему помощи ВПО

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Соответствующий законопроект представил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов во время онлайн-встречи с народными депутатами межфракционного объединения «ВПО Украины».

Документ, разработанный АПМГ, предусматривает единый маршрут поддержки переселенцев – от обеспечения жильем и социальными услугами до трудоустройства, переквалификации, образования и медицинской помощи.

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«Государство должно не просто зафиксировать статус ВПЛ и назначить переселенцу отдельную выплату, а произвести человека по всему маршруту от момента эвакуации к нормальной жизни, с жильем, работой, образованием для детей, социальными и медицинскими услугами», — подчеркнул Терехов.

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Среди ключевых изменений — введение понятия «вынужденно внутренне перемещенное лицо» и предоставление статуса ВПЛ детям, родившимся уже после эвакуации семьи. Как отметил глава АПМГ, не может быть ситуации, когда дети из одной семьи имеют разный объем прав только потому, что один ребенок родился до перемещения, а другой после.

Отдельный блок касается жилья. Законопроект предусматривает социальное и коммунальное жилье, компенсации за утраченную недвижимость, льготные кредиты и субсидии на аренду. Для людей, жилье которых осталось на оккупированной территории или в зоне боевых действий, предлагается возможность добровольно отказаться от него в пользу государства и получить компенсацию для приобретения нового в безопасном регионе.

Сменить предлагают и систему финансовой поддержки. Размер помощи ВПЛ должен возрасти до уровня базовой социальной помощи - 4500 грн. В первые шесть месяцев после перемещения выплаты предлагается назначать без учета доходов семьи.

«Человек, который вчера выехал из-под обстрела, не должен в первый месяц доказывать государству, что он достаточно беден для того, чтобы получать помощь», — заявил Терехов.

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Еще одно новшество — принцип «единого окна». После обращения ВПЛ в транзитный центр, ЦНАП, орган соцзащиты, медицинского или образовательного учреждения или через цифровой сервис необходимые службы должны взаимодействовать между собой без повторного сбора документов человеком.

Для трудоустройства переселенцев предлагается привлечь частные агентства занятости и финансово стимулировать их за успешное трудоустройство ВПЛ. Особые механизмы предназначены для дефицитных отраслей.

«Наша задача — не сделать ВПЛ постоянным получателем помощи, а дать человеку возможность как можно быстрее вернуть себе самостоятельность», — акцентировал руководитель Ассоциации.

По результатам встречи договорились создать общую рабочую группу с участием АПМГ, народных депутатов, юристов и экспертов социальной сферы. После доработки законопроект планируют передать профильному комитету Верховной Рады, а затем вынести на рассмотрение парламента.

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«Если мы будем двигаться вместе – парламент, общины, государство и сами представители ВПЛ – этот законопроект имеет все шансы стать не просто еще одним законом, а реально работающей системой поддержки людей», – подытожил Терехов.

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