"Отчаяние диктаторов": почему Лукашенко пугает Польшу вторжением ЧВК "Вагнер"

По словам Александра Лукашенко, террористы из ЧВК "Вагнер" собрались "идти на Варшаву и Жешув".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что террористы из ЧВК "Вагнер" собрались "идти на Варшаву и Жешув". Хотя Лукашенко угрожает Польше "вагнеровцами", но больше всего они угрожают именно Беларуси.

Почему это так, объяснили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Угрозы Лукашенко – свидетельство отчаяния диктаторов России и Беларуси из-за неспособности помешать поступлению Украине западной военной помощи через Польшу. Диктаторы в Москве и Минске пытаются создать центр угрозы в Беларуси, чтобы отвлечь Силы обороны Украины от фронта на востоке и юге страны", — говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций также отметили, что попытки напугать Польшу "вагнером" бесполезны, ведь это одна из сильнейших стран НАТО и защищена гарантиями коллективной безопасности Альянса.

К тому же в Беларуси не фиксируется достаточного потенциала для нового вторжения с ее территории в Украину.

"Однако ситуация постоянно отслеживается украинским командованием. Наибольшую угрозу ЧВК "Вагнер" представляет для самой Беларуси, а приглашение наемников превращает режим Лукашенко в спонсора международного терроризма", — подчеркнули эксперты.

Напомним, российский правозащитник Владимир Осечкин считает, что террористов ЧВК "Вагнер" готовят к вероятным операциям на территории Польши. В последние дни наемникам Пригожина говорят, что они собираются вторгаться в Польшу.

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