"Отчаянно требует уважения": Меркель назвала "причину", почему Путин начал войну против Украины

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах "Свобода: Воспоминания 1954-2021" назвала вероятную "причину", почему Путин решил начать кровавую войну против Украины.

Часть ее воспоминаний опубликовала немецкая газета Die Zeit.

Бывшая глава немецкого правительства также поделилась своими мыслями о Владимире Путине. Ангела Меркель призналась, что воспринимала российского президента как человека, «который всегда готов нападать и, кроме того, даже отчаянно нуждается в уважении и почете от других.

По словам бывшего канцлера Германии, "война в Украине так или иначе была связана с ее уходом с должности". Ангела Меркель заявила, что Владимир Путин сказал, что "она не всегда будет во главе немецкого правительства, а потом Украина вступит в НАТО, чему она должна любой ценой противостоять".

Также Меркель описала то, что думает о Дональде Трампе. По ее словам, "Дональд Трамп - прежде всего бизнесмен, а уже потом политик".

"Он смотрит на мир с точки зрения застройщика, которым он был в прошлом. По мнению Трампа, все продается, и если он этого не сделает, то кто-то его опередит", - оценила она.

В своих мемуарах Ангела Меркель призналась, что когда она еще была канцлером Германии, то имела разговор с Папой Франциском о том, как найти общий язык с человеком, который имеет совершенно другие взгляды. Говорят, что Папа понял, что речь шла именно о Дональде Трампе и, например, о его восприятии климатических проблем. По словам немецкого политика, Папа посоветовал ей "стараться прогнуться как можно больше, но быть осторожной, чтобы не сломаться".

Напомним, Ющенко рассказал, почему обижается на экс-канцлера Германии.

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