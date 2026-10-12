Отчет переговорной группы по США: Зеленский оценил шансы на энергетическое перемирие

Зеленский призвал США усилить давление на РФ из-за срыва энергетического перемирия

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Украина полностью поддержала инициативу США по энергетическому перемирию, однако Россия игнорирует эти договоренности и продолжает ежедневные массированные атаки.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам доклада переговорной группы после встреч в Вашингтоне.

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«Позиция абсолютно четкая: Украина готова гарантировать энергетическое прекращение огня, как и было объявлено президентом Америки, и Россия должна предпринять соответствующие шаги», — пояснил глава государства.

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Зеленский напомнил, что по состоянию на данный момент не фиксируется выполнение Россией этих условий, которые были озвучены Дональдом Трампом. В то же время, были российские удары по украинской энергетике вчера, продолжаются удары по энергетике и сегодня. Весь день в Украине воздушные тревоги РФ бьет «шахедами» и авиабомбами.

«Если удары и есть ответ России на заявление Президента Америки, то это означает, что россияне упустили очередную возможность приблизить мир. Многое зависит именно от позиции Америки, чтобы деэскалация все же сработала. Требуется давление на Россию. Продолжаем говорить с американской стороной на всех уровнях. Определили дальнейшие шаги и дипломатические рамки», — подытожил Зеленский.

Напомним, 11 октября Трамп заявил о немедленном начале «энергетического перемирия» между Украиной и Россией, утверждая, что обе стороны согласились на условия.

Владимир Зеленский заявил, что объявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии стало для него новостью. В то же время, он заверил, что Украина готова к энергетическому прекращению огня.

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Однако Россия нарушила «энергетическое перемирие» в первые часы, сразу после его объявления президентом США Дональдом Трампом.

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