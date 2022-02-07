"Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа": в РФ готовятся к возможным санкциям

Совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и системно-значимых банков.
В российском правительстве начались совещания о готовности России к жестким санкциям из-за возможного вторжения в Украину.
Об этом со ссылкой на три источника, близких к правительству, сообщает российское издание The Bell.
Отмечается, что на прошлой неделе в правительстве РФ была проведена серия совещаний по готовности отдельных секторов российской экономики к возможным санкциям в случае вторжения войск России в Украину.
Так, совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и системно-значимых банков. С докладами выступили "Почта России", "Аэрофлот" и "РЖД".
Стресс-тесты предполагали отключение от SWIFT, запрет на поставку западного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования.
"Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа", — отметил один из собеседников.
По словам одного из собеседников издания в одном из крупных российских госбанков, в части инфраструктуры рассчитывают "только на китайских подрядчиков".
"На Huawei конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую следует учитывать в текущих условиях", – пояснил он.
Напомним:
Европейский союз и США подготовили всеобъемлющий пакет санкций, который готовы оперативно реализовать. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что новые антироссийские санкции могут затронуть и экономику Китая.
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