Отдаст ли Киев Путину Донбасс ради безопасности: заявление Зеленского

Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Россияне требуют признать Донбасс «российским», но это им ничего не даст, даже если кто-нибудь из лидеров других стран пойдет на такой шаг.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам состоявшихся в ОАЭ трехсторонних переговоров.

«Сложные вопросы остались сложными. Украина еще раз подтвердила свои позиции по вопросу Донбасса. „Стоим, где стоим“ — это самая справедливая и надежная на сегодняшний день модель для прекращения огня, на наш взгляд. Хочу напомнить: в общем-то от идеи свободной экономической зоны ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге. Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция — „стоим, где стоим“, — сказал он.

Реклама

Судьба ЗАЭС

«Совместного понимания пока так и не нашли относительно Запорожской атомной станции. Все стороны отдают себе отчет в том, что вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использования воды и в целом экосистемы этой территории», — отметил он.

Договоренность между Россией и США о свободной экономической зоне на Донбассе

По словам президента, существует пакет разных двусторонних документов между Украиной и США, а также четырехсторонний документ — 20-пунктный план.

«Первое, о чем я сказал, что документы фактически готовы, я имел в виду гарантии безопасности для Украины. Пока мы все еще работаем над документами из пакета процветания (Prosperity Package). Скорее всего, это будет трехсторонний пакет Европы, США и Украины. Один документ, где будет и Европа, и США и Украина. Все втроем будем подписывать это», — отметил он.

«И также существует вероятность подписания документов между Америкой и российской стороной. Мы не знаем всех их двусторонних экономических или деловых договоренностей, но по этому поводу поступает та или иная информация. Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже возможные такие договоренности сторон о нас без нас», — объяснил президент.

Реклама

О возможности реализации свободной экономической зоны

«Я не знаю, может ли это быть реализовано, потому что когда мы говорили о свободной экономической зоне, у нас были разные взгляды на это. Это наша земля. Мы не признаем ее российской, даже если это свободная экономическая зона. Наша земля, если это свободная экономическая зона, это наш народ, наш флаг, и это наш контроль. Как контролировать ее — решать нам», — заявил Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига ранее сообщил, что Украина рассматривает возможность создания специальной экономической зоны как один из вариантов выхода из тупика в переговорном процессе с РФ.