Отдаст сама или будет убегать под давлением ВСУ: Подоляк рассказал, как Россия покинет Крым

Россия будет вынуждена быстро покидать оккупированный Крым в результате успешного контрнаступления ВСУ, поэтому никаких "договорняков" в отношении полуострова быть не может.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк "24 канала".

Подляк прокомментировал заявления заместителя председателя ОП Андрея Сибиги, который сообщил, что Киев может пойти на переговоры с РФ по Крыму, когда украинские войска достигнут админграниц полуострова.

"Теперь насчет того, что сказал господин Сибига. Он просто зафиксировал, что если мы, например, подошли к админгранице с Крымом, Россия скажет нам: "Мы готовы вывести свои войска, но дайте нам 2, 3, 4 дня", то это может быть зафиксировано. То есть выходите, а после этого мы заходим уже в Крым без активных боевых действий", – отметил он.

Однако такой сценарий советнику ОП кажется маловероятным.

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"Скорее всего, будет так: задача тактических существенных поражений России на поле боя. Нет разницы, на каком направлении, потому что обсуждать конкретные направления нет смысла в прямом эфире. Даже Генштаб, наверное, этого не будет делать. Но после того, как будут нанесены существенные тактические поражения на любом направлении, Россия сама будет быстро покидать полуостров Крым", – предполагает Подоляк.

По его словам, после ряда военных поражений на территории Украины, даже на других направлениях, россиянам будет сложно удержать Крым.

В то же время, советник ОП считает, что отказ украинцев от Крыма поможет "консервации нынешнего политического режима в России".

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