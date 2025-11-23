Отдать Донбасс ради мира: Зеленский может быть готов к компромиссу по территориям — WP

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

В условиях давления из-за «мирного плана» президента США Дональда Трампа украинский лидер Владимир Зеленский может оказаться перед «самым болезненным выбором» в своем президентстве. Американские чиновники, ведущие переговоры, заявили, что Киев может быть готов к компромиссу по ключевому требованию россиян - обмену территорий в Донецкой области на мирное соглашение.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, говоривших с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

Готовность к «мучительному компромиссу» по Донбассу

По данным издания, переговоры по плану Трампа активизировались после того, как представитель Турции сообщил спецпосланнику Стиву Виткоффу, что Умеров готов встретиться с ним во Флориде.

Именно во время этой встречи Умеров якобы заявил американским чиновникам, что Зеленский может быть готов к компромиссу по «решающему вопросу обмена земли в Донецкой области по мирному соглашению».

Этот компромисс касается требования России об отводе украинских войск с примерно 25% территории Донецкой области, которую Украина контролирует.

По словам чиновников, это произошло на фоне ощущения, что "недавние неудачи на поле боя в Донецкой области и коррупционный скандал в Киеве привели Украину к переломному моменту".

Кроме того, Умеров также отметил, что Украина может быть готова ограничить численность своей армии 600 тысячами военнослужащих. Правда, после волны протестов эта цифра, как утверждают источники, может быть повышена или вообще изъята.

Сам план предполагает, что Украина должна выйти с территорий Донбасса, которые она содержит. Чтобы заверить Киев в безопасности по линии прекращения огня, проект соглашения США предусматривает демилитаризацию этой зоны.

Гибкость плана Трампа и гарантии безопасности

Американские чиновники настаивают, что мирный план является «гибким» инструментом, а не ультиматумом» и открыт для перемен. По их словам, администрация Трампа признает, что "гарантии безопасности еще недостаточно сильны".

Чтобы усилить послевоенное сдерживание, чиновники рассматривают возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk в случае достижения мирного соглашения. Это предлагается как альтернатива размещению европейских сил сдерживания на территории Украины, против чего решительно выступает Россия.

«Суверенитет Украины никогда нельзя ставить под опасность. Это открыло бы шлюзы в Европе», — заявил один из ключевых американских чиновников.

Чиновники также отмечают, что, вопреки некоторым сообщениям, администрация Трампа на 100 процентов отдана продолжению разведывательной поддержки Украины.

Политические условия: выборы и амнистия

Для решения вопроса политической нестабильности в Украине американские чиновники добавили в проект предложение о проведении национальных выборов в Украине в течение 100 дней после подписания соглашения. Это фактически должно стать публичной ратификацией или отклонением договоренности.

Кроме того, в соглашение включен пункт о послевоенной амнистии, сделанный по просьбе Украины. Целью этого является заверение Зеленского и членов его правительства в том, что им не грозит судебное преследование, если нынешний коррупционный скандал расширится.

Сейчас Зеленский стоит перед самым «мучительным выбором»: если он согласится на отказ от Донбасса, «некоторые украинцы никогда его не простят». Если же он откажется, «эта трагическая война, вероятно, будет продолжаться в следующем году».

Напомним, украинский кокус в Конгрессе США , в который входят около сотни американских законодателей, подверг резкой критике «мирный план» Дональда Трампа для Украины, назвав его неприемлемым. Конгрессмены заявили, что этот документ отражает интересы Кремля и фактически требует от Киева капитуляции.