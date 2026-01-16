"Отдайте людям": Шмыгаль обратился с важным призывом к бизнесу относительно света

Министр энергетики Денис Шмыгаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Украине официально восстановлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за последствий российских обстрелов. Министр энергетики Денис Шмыгаль призвал предпринимателей выключить вывески и рекламу, чтобы направить каждый сэкономленный киловатт на нужды населения.

Об этом глава Минэнерго написал в Сети.

Шмыгаль проинформировал о неотложных мерах для преодоления острой фазы энергетического кризиса в Украине.

Реклама

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС возобновила режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере страны. Также создан специальный штаб по ликвидации последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Киева и области, который уже работает в круглосуточном режиме.

Власти увеличивают количество «Пунктов незламности». Приоритет отдан столице, вместе с тем в поле внимания остаются и другие регионы. Определены опорные локации, которые дополнительно оснащают оборудованием для обогрева, питания, подзарядки мобильных устройств и обеспечения связи.

Параллельно проводят инвентаризацию имеющихся ресурсов и их перераспределение, чтобы помощь в первую очередь поступала тем, кто нуждается в ней больше всего.

«Отдельно обращаюсь к бизнесу с настоятельной просьбой выключить наружную рекламу: подсветки, экраны и другие большие энергоемкие конструкции. Если есть лишняя энергия, вместо яркой рекламы отдайте ее людям», — призвал министр.

Реклама

Кроме того, Украина активно сотрудничает с международными партнерами для привлечения дополнительной помощи — в частности мощных генераторов, систем накопления электроэнергии, трансформаторов, элементов питания и ремонтного оборудования. Также наращивается импорт электроэнергии из Европейского Союза: сейчас максимальная доступная мощность для импорта достигает 2,3 ГВт.

Напомним, Шмыгаль также сообщил, что в результате многомесячных атак российских дронов и ракет в Украине не осталось ни одной не поврежденной ударами электростанции. По его словам, подготовка к зиме во многих регионах оказалась провальной, а самая критическая ситуация с энергообеспечением сейчас наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых громадах.

По данным Шмыгаля, Украина имеет запасы дизеля и бензина более чем на 20 дней, а процесс импорта топлива сейчас стабилен и находится под постоянным контролем. Министр отметил, что ситуация на рынке топлива является прогнозируемой, хотя цены на заправках продолжают колебаться в зависимости от мировой конъюнктуры.