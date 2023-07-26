Отдых Аристова на Мальдивах: ДБР взялось за расследование и устроило обыски (фото)

В отношении нардепа открыто дело о служебном подлоге, за что может грозить до трех лет ограничение свободы.

Прокуратура открыла дело по поводу выезда за границу нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова, которого заметили на Мальдивах. А ДБР и СБУ провели в политика обыски.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований, не указывая имени нардепа, однако понятно, что речь идет именно об Аристове.

Сотрудники ДБР совместно с СБУ расследуют законность выезда Аристова на отдых за границу во время военного положения. Накануне генпрокурор Андрей Костин по материалам ДБР и СМИ возбудил уголовное производство по внесению нардепом ложных сведений в документы для выезда за границу.

Следователи ДБР будут изучать возможное внесение Аристовым ложных данных в официальные документы о выезде, а именно по сроку, целям и странам командировки.

Правоохранители уже провели неотложные обыски дома у депутата. Среди прочего были изъяты паспорта для выезда за границу с соответствующими отметками, другие документы.

Уголовное производство расследуется по факту служебного подлога. Наказание за это предусматривает до трех лет ограничения свободы.

У нардепа Юрия Аристова провели обыски / Фото: Государственное бюро расследований

Обыски у нардепа Юрия Аристова / Фото: Служба безопасности Украины

Обыски у нардепа Юрия Аристова / Фото: Служба безопасности Украины

Обыски у нардепа Юрия Аристова / Фото: Служба безопасности Украины

Что известно об отдыхе Аристова на Мальдивах

В ДБР сообщили, что Аристов в период 5 июня-22 июля находился за пределами Украины. Он выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки. Указанная цель командировки – углубление двустороннего сотрудничества с правительством Литвы.

Во время пребывания за границей нардеп дистанционно открыл больничный с 10 по 19 июля в одном из частных медучреждений Киева. Однако медосмотр фактически не состоялся, поэтому в электронную систему здравоохранения могли быть внесены недостоверные данные.

Кроме того, Аристов вместе с семьей – женой и детьми – до 22 июля находился в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.

Напомним, об отдыхе Аристова в 5-звездной гостинице Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах сообщили журналисты "Слидство.Инфо". Стоимость одной ночи в этом отеле варьируется от 100 тыс. грн до более чем 1 млн грн. После появления информации о заграничном отдыхе Аристова он подал заявление о сложении депутатских полномочий.

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