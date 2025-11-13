"Отголоски прошлого": у Зеленского озвучили выводы из коррупционного скандала в энергетике

Советник председателя ОП Михаил Подоляк / © Associated Press

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал коррупционную схему в энергетическом секторе Украины «логическим отголоском прошлого».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Подоляка, Кремль десятилетиями строил систему для удержания Украины в зоне своего влияния и «коррупция была одним из главных его инструментов».

«Остатки этого механизма существуют», — подчеркнул он.

Советник главы ОП считает, что настоящей новостью является не сам факт злоупотреблений, а то, что система созданных после 2014 года независимых антикоррупционных институтов работает.

«[То], что такое расследование началось, что проведена масса следственной работы, что на высшем уровне подчеркивают необходимость справедливых приговоров — все это убедительно показывает трансформацию Украины», — отметил он.

Михаил Подоляк предполагает, что российская пропаганда попытается использовать этот коррупционный скандал как доказательство недееспособности Украины.

«Но реальность противоположная: мы видим не коллапс государства, а тестирование новой институциональной основы. Немногие страны могли бы во время войны выявлять, расследовать и публично обсуждать такие дела. Делаем сложные, болезненные, но абсолютно необходимые шаги на пути к интеграции с Евросоюзом», — подытожил он.

Напомним, расследование НАБУ и САП разоблачило масштабную схему «откатов» в государственном секторе энергетики, в частности в НАЭК «Энергоатом».

По информации антикоррупционных органов, организованная группа, которая контролировала кадровые и финансовые потоки, фактически руководила стратегическим предприятием через посторонних лиц.

После окончания операции антикоррупционных органов, которая разоблачила злоупотребления в «Энергоатоме», правоохранители объявили подозрения 7 лицам.

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно о ключевых участниках коррупционной схемы, их связи и детали расследования.