Отказ Цзиньпина поддержать Путина является отклонением от объявленного Китаем "безграничного партнерства" с РФ — ISW

Он предложил более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем то, к чему, вероятно, стремился Путин.

Об этом пишет ISW.

Во время встречи 20 марта Си и Путин подчеркнули прочность китайско-российских отношений, но в статьях, опубликованных 19 марта, по-разному толковали масштабы будущих отношений.

Отказ Си Цзиньпина явно присоединить Китай к России в предполагаемом Путиным геополитическом конфликте Путина с Западом является заметным отклонением от объявленного Китаем «безграничного партнерства» с Россией перед началом российского вторжения в Украину.

Риторика Си свидетельствует о том, что он не склонен полностью оказывать России экономическую и политическую поддержку, необходимую для преодоления неудач в Украине.

Путин и Си предложили несколько подобные видения усиления китайско-российского экономического партнерства, и вероятно, что они подпишут двусторонние торгово-экономические соглашения во время визита Си, некоторые из которых, вероятно, будут направлены на облегчение схем уклонения от санкций.

Си также предположительно предложит более конкретное предложение по урегулированию войны в Украине путем переговоров, хотя остается непонятным, что будет означать его предложение и насколько Кремль воспримет его. Непонятными также остаются перспективы снабжения Китаем России военной техники.

Напомним, что в Украине ожидали, что Си Цзиньпин повлияет на президента РФ Путина, чтобы прекратить войну в Украине. Об этом говорил спикер МИД Олег Николенко. Он подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.

Путин накануне визита Си Цзиньпина в Москву заявил, что якобы готов к "политико-дипломатическому урегулированию" войны против Украины.

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