Как посадить Путина за стол переговоров: в Италии озвучили план, который "сломает" позицию Кремля

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни / © Associated Press

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Глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни озвучил стратегию экономического давления на Россию для прекращения войны. Чиновник отметил необходимость полного и последовательного отказа от российских энергоносителей, чтобы избавить Кремль ресурсов и заставить кремлевского диктатора Владимира Путина пойти на реальные дипломатические уступки.

О деталях этой стратегии и поиске единого европейского дипломата для контактов с Москвой пишет Rai News.

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По словам министра, Европа уже сделала свой выбор в пользу отказа от нефти и газа из РФ, поэтому сейчас крайне важно сохранять жесткую последовательность и развивать альтернативные источники, в частности, ядерную энергетику. Он предостерег, что двойные стандарты позволят российским властям и дальше беспрепятственно реализовывать свои корыстные интересы.

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"Если мы хотим подтолкнуть Путина сесть за стол, мы должны дать ему сигнал, потому что иначе, если мы жесткие с одной стороны, а затем мягкие с другой, он будет продолжать преследовать свои интересы", - заявил Антонио Таяни.

Отдельно глава МИД Италии затронул тему потенциального дипломатического диалога с Россией в будущем. Он убежден, что Европейский Союз должен определить одно влиятельное институциональное лицо, представляющее интересы всей объединенной Европы в общении с российскими властями.

"Мы должны найти субъекта, одного или одного, который будет говорить с Москвой от имени и по поручению всех в Европе", - подчеркнул итальянский политик.

Заявления Кремля о переговорах - последние новости

На фоне призывов к миру российские власти продолжают выдвигать абсурдные ультиматумы и заявляют о намерении воевать дальше для выполнения всех целей своей агрессии. Глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров открыто обвиняет украинское руководство в нереалистических требованиях и настаивает на внеблоковом и безъядерном статусе Украины как обязательном условии.

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В Кремле открыто возмущаются консолидацией западных союзников и утверждают, что война будет продолжаться до последнего украинца . Помощник российского президента Юрий Ушаков обвинил лидеров стран G7 в якобы корыстных интересах и стремлении удержать глобальное доминирование посредством экономических и военных рычагов влияния на Москву.

Представители российского экономического блока также давят на Киев, чтобы заставить его согласиться на дерзкие территориальные уступки . Представитель Кремля Кирилл Дмитриев безапелляционно убеждает, что для немедленного прекращения боевых действий украинское государство должно вывести свои войска из Донбасса, ошибочно называя этот российский ультиматум реалистичным решением конфликта.

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