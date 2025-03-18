Отказ от территорий и сокращение ВСУ ради мира: у Зеленского прокомментировали идею

Ермак заверил, что Украина не обсуждает нейтральный статус или сокращение ВСУ на переговорах.
Украина поддержала предложение США по безусловному 30-дневному прекращению огня, но имеет свои "красные линии".
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Ермак напомнил, что Украина поддержала предложение США по безусловному 30-дневному прекращению огня. Как один из первых шагов к миру, украинская сторона предложила обмен военнопленных, освобождение гражданских и возвращение депортированных детей.
В то же время руководитель ОП подчеркнул, что вопрос мониторинга режима тишины нуждается в четких механизмах и профессиональных наработках.
Ермак рассказал, какие "красные линии поставила Украина.
"Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих Вооруженных сил. Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории российскими", – заверил он.
Раньше мы писали, какие из "красных линий" Украине придется пересечь ради мира с Россией.
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