Отказ от территорий и заморозка войны: что предлагают Украине для установления мира

Западные и украинские политики активно обсуждают сценарии окончания войны в Украине в 2025 году

Осенью британское издание Financial Times сообщало о возможном компромиссе, который якобы рассматривают украинские члены правительства с западными союзниками – членство в НАТО в обмен на дипломатическое решение вопроса оккупированных Россией территорий в будущем.

В частности, некоторые украинские чиновники склонялись к мнению, что значимые гарантии безопасности могут стать основой мирных переговоров, где РФ будет фактически контролировать оккупированные территории.

Тогда же в Офисе Президента отрицали вероятность переговоров.

Сейчас, в конетексте мирных переговоров и "заморозке войны", речь идет об отказе Украины от оккупированных Россией украинских территорий.

Подробности читайте в материале от ТСН.ua.

Что говорят на Западе

Соратник Дональда Трампа, кандидат в вице-президенты США от республиканской партии Джей Ди Венс заявил, что Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией.

Он убежден, что такие утверждения уже проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно у частных.

"Они начинают говорить об этом сейчас. Они говорят, что это не может продолжаться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег", – заявил Вэнс.

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Президент Словакии Петер Пеллегрини также считает, что Украине "придется пойти на частичные территориальные потери " для завершения войны.

"Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно быть реалистами. На сегодняшний день, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-либо частичных территориальных потерь для Украины", — отметил словацкий президент.

Пеллегрини заверил, что его мнение основывается на информации о ситуации на фронте, которую он якобы получает каждый день. Также он призвал Украину и РФ как можно быстрее сесть за стол переговоров.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время недавнего выступления в штате Флорида по поводу возможной передачи оккупированных территорий Украины России. Он отметил, что даст об этом знать после своей первой встречи. Однако он добавил, что многие оккупированные города полностью уничтожены, и люди "не могут вернуться к ним". По его словам, на временно оккупированных территориях города в руинах, поэтому людям некуда возвращаться.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда предложил представителям западных стран, предлагающих Украине отказаться от оккупированных территорий, отдать России кусок своей земли. Вместо этого он предложил им представить себя на месте Киева.

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Польский президент подчеркнул, что любые уступки Москве, даже самые маленькие, стали бы "катастрофической ошибкой". Он считает, что ослабление позиций или территориальные уступки лишь привлекли бы Россию к дальнейшим агрессивным действиям.

Кроме того, представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль заверил, что Запад ориентирован не на нынешнее состояние ситуации, а на границы украинского государства, признанные международным правом.

Реакция Украины на громкие заявления западных политиков

Президент Владимир Зеленский назвал кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Венса "слишком радикальным".

Он пояснил, что план Ди Венса по окончании войны состоит в том, чтобы Украина просто отдала свои территории. Президент подчеркнул, что такая идея неприемлема для Украины.

По словам главы государства, такие сигналы от потенциального вице-президента США опасны для Украины. Зеленский отметил, что не воспринимает слова Венса серьезно, ведь если бы это был план, США направлялись бы к глобальному конфликту, в который будут вовлечены Израиль, Ливан, Иран, Тайвань, Китай и многие африканские страны.

В свою очередь, в МИД Украины отреагировали на резонансное заявление президента Словакии о "необходимости территориальных уступок". Как считает спикер ведомства Георгий Тихий, это не принесет миру.

Позиция России по поводу "заморозки войны"

Постпредставитель России в ООН Василий Небензя заявил, что никакой "заморозки" войны в Украине Россия не хочет.

"Россию не устроят никакие сценарии с замораживанием конфликта в Украине. Нам такое не подходит", – заявил Небензя.

Он "обосновал" свое заявление тем, что Украина якобы отказалась от предложения Венгрии по установлению "рождественского прекращения огня", что свидетельствует о "нежелании Киева двигаться к миру".

Также, в отчете Института изучения войны ( ISW ) говорится, что Россия демонстрирует готовность к эскалации войны против Украины, заявляя о нежелании "замораживать" линию фронта или идти на компромиссы. Москва настаивает на бескомпромиссной капитуляции Украины.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Кремль вроде бы готов к переговорам, в то же время категорически отбросив любое "замораживание" линии фронта или создание демилитаризованных зон. Нарышкин сказал, единственный способ достичь мира – это "устранение" причин, которые "заставили" РФ начать полномасштабную войну.

Спикер президента России Дмитрий Песков также заявлял о том, что РФ неприемлема "заморозка" конфликта в Украине по линии фронта.

Что говорят эксперты

После того как представитель страны-агрессорки в ООНВасилий Небензя заявил, что Россию не устроят никакие сценарии по замораживанию конфликта в Украине, что "нам (России – Ред.) такое не подходит", украинские эксперты назвали сценарии ближайших действий путинской армии.

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что россияне могут требовать совершенно нереальных вещей, но никто из россиян не может гарантировать, что их прихоти, мечты, надежды станут реальностью.

По мнению Селезнева, слова Небензи о "нам таком не подходят" могут свидетельствовать о том, что Россия таким образом заявляет о своей готовности к переговорам. Также эксперт отметил, о возможном обострении войны до инаугурации Дональда Трампа.

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко говорит, что заявления Небензи не имеют отношения к конкретным военным действиям.

"Эскалация уже проходит и будет продолжаться как минимум в ближайшие месяцы. Это неизбежно, это стратегия", – рассказал эксперт.

Также он отметил, что Россия не стремится к заморожению конфликта, ведь это для нее неприемлемо. РФ желает мира на своих условиях.

Политолог считает, что даже если мирные переговоры начнутся в ближайшее время, а Россия будет демонстрировать только ультиматумы, тогда они могут быстро прекратиться без результата.

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Политический обозреватель Виталий Портников также отметил, что один из вариантов развития событий в войне России против Украины в 2025 году – это замораживание конфликта. Однако, вероятнее всего, это произойдет без заключения мирного соглашения.

"Могут быть два варианта развития событий в российско-украинской войне 2025 года. Первый – это продолжение военных действий с непонятной динамикой. Это будет зависеть от американской помощи. Второй вариант – это заморозка конфликта. Но заморозка конфликта произойдет без мирного соглашения, скорее всего", – считает обозреватель.

Он также прогнозирует отмену военного положения для проведения президентских выборов, чтобы новый глава государства заключил мирное соглашение с РФ.

Накануне Портников высказал мнение, что война может быть заморожена в начале 2025 года, если президент России Владимир Путин оценит состояние экономики как неудовлетворительное.

Что говорят военные

22-летний Герой Украины с позывным "Вог", боец "Азова" в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной отметил, что не готов говорить о заморозке войны. Однако, он рассказал, что не перестанет воевать даже если войну "заморозят".

“Война, она ведь не только там на фронте, она и в тылу. Здесь у нас много приспешников России, их тоже нужно искать, находить. Опять же те люди, которые уничтожали нас, находясь в России – это люди, которые разрабатывали ракеты, КАБы, это люди, которые уничтожали наших пленных, это люди, которые уничтожали другие гражданские структуры Украины. У нас будет пауза, мы будем готовиться”, – рассказал “Вог”.

Волонтер, военная, активистка Майдана Леся Литвинова отметила, что, вероятно, Украину ждет заморозка войны. Если вспоминать, как это было в первую фазу войны, любая заморозка приводит к тому, что Россия собирается, аккумулирует ресурс и наносит следующий удар.

По ее словам, враг ударит так, что Украина не сможет отбиться ни с одной поддержкой.

"Компромиссный" вариант

Несмотря на прогнозы экспертов и военных, эксчельник МИД Павел Климкин отметил, что значительная часть Запада готова к заморозке войны в Украине.

"Если не подавляющая, то значительная часть Запада на сегодняшний день, имея разную мотивацию, готова на заморозку войны. Она готова к этой заморозке по каким-то компромиссным вариантам", – сказал дипломат. Он уточнил, что речь идет о компромиссах не в смысле фундаментальных уступок.

"Наши партнеры понимают, что заморозка или прекращение огня – это шаг, это не стратегия. И все равно нужные стратегии, но западная реальность не имеет четкой логики, как и в какую сторону", – добавил бывший глава МИД.

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Климкин не верит, что войну можно завершить в 2025 году. По его мнению, вероятнее всего, удастся лишь заморозить боевые действия или снизить их интенсивность. Также Климкин не считает, что при президентстве Трампа российско-украинская война закончится быстрее.

Напротив, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. В то же время, он почувствовал, что избранный президент США хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос конфликта в Украине, передает "Укринформ".

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить во вред Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости", — прокомментировал глава Украины итоги переговоров с Трампом в Париже

Президент видит угрозу готовности к заморозке войны и переговоров с россиянами.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о том, что говорят политики о начале мирных переговоров и окончании войны в Украине.

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