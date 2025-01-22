Отказ от территорий в обмен на мир: Зеленский сделал заявление

Для Украины оккупированные территории будут всегда оставаться украинскими.

Украина не согласится на компромисс, предусматривающий признание оккупированных территорий частью агрессорки России. Этого не произойдет даже под давлением всех союзников.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе.

Глава государства подчеркнул, что для Украины оккупированные территории будут всегда оставаться украинскими до момента их возвращения под контроль государства.

" Пусть хоть все союзники мира объединятся – мы все равно не признаем оккупированные территории. Это невозможно. Мы юридически их не признаем. Они всегда будут оставаться оккупированными территориями, пока мы туда не вернемся. По-другому не может быть", — заявил Зеленский .

По его словам , диалог с Москвой должен проходить только с позиции силы. Ведь, отмечает президент, любая попытка относиться к агрессору на равных является поражением для Украины.

"Путина нельзя субъектизировать в этих в этой истории. Он нарушил все. Он виноват и должен это осознать. Но его не остановить, если разговаривать с ним на равных – это проигрыш для Украины", — сказал он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что в Украине нужно будет разместить по меньшей мере 200 тысяч европейских миротворцев, чтобы предотвратить новое нападение России.

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