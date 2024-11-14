Отказ Путина вести переговоры с Трампом: аналитик объяснил, почему это хорошо для Украины

Трамп не будет проводить политику Байдена о предоставлении помощи Украине без перспектив победы.

Если новоизбранный американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Путин не найдут общего языка по поводу завершения агрессии против Украины, то это США могут значительно усилить военную помощь.

Такое мнение высказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, передает Эспрессо.

"Мне кажется, что сценарий, в котором Путин и Трамп не найдут общего языка, является наиболее положительным для нас. Поскольку это будет означать увеличение военной поддержки, а также значительные финансовые вливания. На самом деле на такой сценарий возлагают надежды люди, которые называют Трампа лучшим для Украины президентом США, чем Джо Байден”, – объяснил Бронжуков.

Он отметил, что демократы и их кандидат Камала Гаррис были слишком прогнозируемыми по поводу войны в Украине. Эксперт объяснил, что, скорее всего, в случае победы на выборах, Гаррис продолжала бы политику Байдена, а именно предоставляла Украине ровно столько поддержки, сколько нужно, чтобы война продолжалась и не имела бы победителя.

"Помощи, которую оказывала администрация Байдена, было просто недостаточно. У нас нет достаточно ресурсов, чтобы эффективно противостоять такой стране, как Россия. Именно поэтому, сегодня многие аналитики и политики, которые говорят об этом не публично, считают, что Дональд Трамп предложит сценарий, который должен устроить Украину и Россия. В частности, он может давить на Украину, чтобы приняли отказ от оккупированных территорий, но вместо этого Киев должен что-то получить", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп вскоре назначит спецпредставителя по Украине для переговоров о завершении войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне прокомментировали идею Трампа о создании буферной зоны в Украине.

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