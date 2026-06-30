Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Несмотря на победу Дональда Трампа на выборах в США, поначалу вызывавшую эйфорию среди российских радикальных кругов, расчеты на скорейшее ослабление Украины не оправдались.

Там ожидали, что прекращение американской поддержки позволит Москве окончательно уничтожить украинскую государственность, отмечает аналитик The American Prospect Райан Купер.

Новая администрация Белого дома действительно приостановила часть финансовой и военной помощи Киеву, соединив это с жестким политическим давлением. В то же время вместо ожидаемой капитуляции Украина продемонстрировала противоположный результат — перехватила инициативу.

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Благодаря мобилизации европейских партнеров, глубокой реформе армии и стремительному развитию собственного оборонно-промышленного комплекса Украина не только удержала позиции, но и начала наносить РФ системные стратегические удары.

Одним из ключевых факторов, по оценке аналитика, стало снятие ограничений по применению вооружений. Преимущество украинских дальнобойных систем заключается не только в стоимости, но и в отсутствии политических ограничений по географии ударов.

Ярким примером называют крылатую ракету «Фламинго» с дальностью до 3000 км. Ее себестоимость — менее 1 млн долларов, что делает ее более дешевой альтернативой американским ракетам типа «Tomahawk», которые стоят около 2,5 млн долларов и имеют меньшую дальность (2500 км).

Отдельно подчеркивается, что Украина фактически стала одним из мировых лидеров в области беспилотных технологий. По данным, около 95% дронов производятся внутри страны. Масштабы производства позволяют обеспечивать фронт и частично выходить на внешние рынки, а ведущие государства мира, включая США, изучают украинский опыт и закупают технологии.

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Воздушная кампания ВСУ перешла на новый уровень, сосредоточившись на ударах по стратегической инфраструктуре в глубоком тылу. Применение ракет Фламинго по объектам в Чебоксарах (965 км от границы) и атаки на нефтеперерабатывающие заводы вблизи Москвы, по оценкам, продемонстрировали уязвимость российской ПВО. Массированные удары дронов 26 июня охватили пространство от Москвы до оккупированного Крыма, где из-за дефицита горючего оккупационные силы были вынуждены вводить чрезвычайные меры. Параллельно удары по нефтеотрасли РФ, как отмечается, снизили возможности Кремля получать сверхдоходы от энергорынка.

Также упоминаются операции украинских спецслужб. Купер напоминает о ликвидации стратегических бомбардировщиков РФ непосредственно на авиабазах в глубоком тылу, куда взрывные дроны были доставлены в обычных деревянных контейнерах с ничего не подозревающими гражданскими перевозчиками.

После проблем с нехваткой пехоты в 2024 году ВСУ, по оценке аналитика, оптимизировали систему управления и подготовки. Активное использование БПЛА позволило снизить нагрузку на личный состав и обеспечить ротации. Финансовая стабильность удерживается благодаря внутренним ресурсам и поддержке ЕС и Великобритании.

В то же время, российская армия, по оценке Купера, сталкивается с ухудшением морального состояния. Несмотря на ежемесячную мобилизацию около 30 тысяч человек, значительные потери, по оценкам НАТО, достигающие 1,5 млн человек (из них треть — безвозвратные), нивелируют эффект пополнения. Дополнительно армию истощают коррупция и потеря управленческого контроля, что приводит к фальсификациям отчетности и избеганию боевых задач за взятки.

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Отдельно указывается на ухудшение состояния российской экономики. Тотальная милитаризация, дефицит рабочей силы и истощение ресурсов советской техники создают критические дисбалансы. Инфляционные процессы удерживаются высокой учетной ставкой на уровне 14,25%, но экономика, по оценкам, остается перегретой.

По мнению аналитика, осторожная политика администрации Джо Байдена по поставкам вооружений в 2023 году была ошибочной, ведь полное предоставление систем ATACMS могло бы ускорить завершение войны.

Пока, как подчеркивается, Путин оказался перед выбором, объявление общей мобилизации может разрушить внутренний баланс в РФ и ускорить экономический коллапс. Аналитик проводит историческую параллель с Николаем II, отмечая, что затяжная война может иметь для современного российского руководства аналогичные последствия.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин заявил, что во время саммита в Анкоридже не было никаких официальных договоренностей по войне в Украине.

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Мы ранее информировали, что бывший глава МИД Павел Климкин рассказал, почему Дональд Трамп изменил настроение по отношению к Украине и как это может повлиять на переговоры с Россией.

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