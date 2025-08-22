ТСН в социальных сетях

ua
en
Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
831
Время на прочтение
2 мин

Отказ Украины от части территории: в Европе сделали заявление

Каллас назвала "путинской ловушкой" идею отдать часть украинских земель.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Украина.

Украина. / © Unsplash

Требование уступок от Украины, в том числе и в вопросах территорий, – это игра по сценарию Кремля. Ведь РФ стремится закрепить свой контроль за оккупированными регионами.

Об этом заявила верховная представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас, пишет The Guardian.

Дипломатка отвергает спекуляции по отказу Украины от части своей территории. По ее словам, "это именно та ловушка, в которую Россия хочет нас заманить".

"[Они хотят], чтобы дискуссия шла только о том, от чего Украина должна отказаться, на какие уступки готова пойти Украина, тогда как мы забываем, что Россия не сделала никакой уступки. И именно они здесь агрессором", - заявила Каллас.

Она отмечает, что именно российские войска "жестоко атакуют другую страну и убивают там людей". Именно поэтому важно давление на РФ, чтобы она села за стол переговоров.

"А также какие уступки в переговорах россияне сейчас делают? Они просто усилили свои цели и желания", - добавила она.

Напомним, Reuters со ссылкой на три источника сообщило о новых ультиматумах диктатора РФ Владимира Путина. "Фюрер" требует от Украины отказаться от всего Донбасса, отказаться от амбиций по вступлению в НАТО, сохранить нейтралитет и не впускать западные войска в страну.

Вместе с тем, по словам источников, Путин пошел на компромисс по территориальным требованиям, выдвигаемым им в июне 2024 года, которые требовали от Киева полностью уступить четыре области — Донецкую и Луганскую на востоке, а также Херсонскую и Запорожскую на юге.

