Отказ Украины от НАТО для завершения войны: спецпредставитель Трампа объяснил, от чего это зависит

Кит Келлог планирует встретиться с мировыми лидерами, чтобы обсудить войну России в Украине и получить лучшее представление о позиции европейских стран.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что необходимость уступки членством Украины в НАТО станет понятна после Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.

Об этом он говорил в эфире Fox News.

Келлогг не стал комментировать, к чему приходит Трамп, когда речь заходит о поддержке членства Украины в Альянсе или России, которая возражает против этого.

"Это одна из причин, почему я еду на следующей неделе в Европу, чтобы увидеть их с глазу на глаз", — сказал он.

Посещая Мюнхенскую конференцию по безопасности, Кит Келлог планирует встретиться с мировыми лидерами, чтобы обсудить войну России в Украине и получить лучшее представление о позиции Великобритании, Германии, Дании и других ведущих стран, оказывающих военную помощь Украине.

“Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, вы должны убедиться, что ощущаете всех участников игры. Как только мы проведем эти личные дискуссии, тогда вы действительно сможете работать… над уступками", – отметил спецпредставитель Трампа.

Кит Келлог также добавил, что будет давить на союзников по НАТО, чтобы они увеличили расходы на оборону и, по указанию Трампа, взяли на себя груз войны в Украине.

Ранее спецпредставитель Трампа заявил, что обе стороны должны будут пойти на уступки, если надеются договориться об урегулировании войны.

Напомним, ранее телеканал "Рада" со ссылкой на собственные источники сообщил, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог прибудет в Киев 20 февраля.

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