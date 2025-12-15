Отказ Украины от НАТО: приблизит ли это мир или только создаст новую ловушку

Украина-НАТО.

Отказ Украины от вступления в НАТО не повлияет на переговоры о мире. Компромиссом для Киева могут служить гарантии безопасности со стороны союзников.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух экспертов по вопросам безопасности.

В ходе переговоров с американскими посланниками о потенциальном мирном соглашении между Украиной и Россией президент Владимир Зеленский предложил отказаться от стремлений Киева вступить в НАТО. По его словам, гарантии безопасности от США, Европы и других стран – это компромисс со стороны Украины.

"Это никак не влияет на ситуацию. Это попытка показаться разумной", - сказал директор по вопросам обороны и внешней политики в Институте Като Джастин Логан.

Он пояснил, что существуют другие пути, по которым страны могут способствовать безопасности Украины. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп может взять на себя обязательство как поставки оружия и применение санкций против России.

В свою очередь, профессор стратегических исследований Университета Флориды Эндрю Михта отмечает, что членство Украины в Альянсе уже давно не является реалистичным. По его словам, сейчас это стало "неактуальным вопросом".

Бывший советник по внешней политике в администрации Барака Обамы - Брет Бруэн назвал уступку Украины "существенной".

"Это способ для Зеленского показать готовность Украины сделать значительные уступки ради мира в то время, когда Москва не идет на такие же уступки. Вопрос в том, что Зеленский получит за твердое обещание украинскому народу?", - подчеркнул Бруэн.

По его словам, президент США мог пообещать патрулировать воздушное пространство Украины или реагировать на вторжение самолетов. Кроме того, Вашингтон может увеличить поставки военной помощи, если РФ снова начнет масштабную военную операцию.

"Украина должна быть осторожна в отношении обещаний Трампа, но ей нужно не только слова. Украина нуждается в конкретных шагах, которые обеспечат, что Трамп не сможет легко избежать ответственности в этих ситуациях", - добавил Брет Бруэн.

Напомним, NYT раскрыло детали украинского контрплана для президента США Дональда Трампа . Украинский ответ состоит из 20 пунктов и трех документов. Киев убрал с американского плана пункты, которые пересекали «красные линии».

