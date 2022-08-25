"Отказ военных участвовать в боевых действиях": какие фейки и дезинформацию распространял враг

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Дезинформацию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил: «во время спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. При этом все делается во избежание жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно».

Фейк

В МО РФ заявили, что «около 160 военнослужащих 66-й мехбригады отказались участвовать в дальнейших боевых действиях… командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» было принято решение о выводе соединения с занимаемых позиций в тыловые районы».

Дезинформацию

В Посольстве РФ в США сообщили, что «отрицательные процессы на продовольственных рынках начались задолго до военной спецоперации в Украине, а обострение перебоев в поставках произошло с введением странами Запада самоубийственных санкций, от которых страдают не только их авторы».

Также читайте Российские пропагандисты пытались "склепать" фейк о потерях ВСУ и в очередной раз опозорились

Напомним, пропагандистка Путина ходит по парку с охраной и пугается детского мячика.

Читайте также:

Боты, тролли и прочая интернет-нечисть: как бороться с дезинформацией и фейками во время войны