Отказ Зеленского об обмене территориями рискует разозлить Трампа — NYT

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © ТСН

Резкие комментарии украинского президента Зеленского о невозможности отказа от территорий рискуют разозлить Дональда Трампа, сделавшего мирное соглашение между Украиной и Россией одной из главных целей своей внешней политики.

Об этом пишет The New York Times.

Зеленский в субботу утром фактически отклонил предложение президента Трампа о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией может включать в себя «определенный обмен территориями» — план, фактически означающий передачу территории Москве.

«Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», — подчеркнул Зеленский.

В NYT предполагают, что резкий отказ Зеленского рискует разозлить Трампа, сделавшего мирное соглашение между Украиной и Россией одной из своих главных целей внешней политики, даже если это означает принятие условий, невыгодных для Киева. В прошлом Трамп критиковал Украину за то, что она цепляется за то, что он называл настойчивыми требованиями по прекращению огня и за то, что она «не готова к миру».

Трамп заявил в пятницу, что 15 августа на Аляске встретится с Путиным, чтобы обсудить возможное мирное соглашение, а также, вероятно, потенциальный обмен территориями.

«Мы собираемся вернуть часть, а часть обменять», — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме. «Произойдет определенный обмен территориями во благо обеих сторон».

В то же время президент США не уточнил, какие именно территории можно обменять.

Отклоняя предложение Трампа, Зеленский сослался на Конституцию Украины, которая говорит, что украинская территория неделима и неприкосновенна. «Ответ на территориальный вопрос Украины уже есть в Конституции Украины», — сказал Зеленский. Отступать от этого никто не будет и не сможет.

