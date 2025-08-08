Откажется ли Индия от российской нефти из-за жестких пошлин Трампа: какой выбор сделали в НЬю-Дели

Индия. / © pixabay.com

Индия высоко оценивает «стратегическое партнерство» с Россией, несмотря на угрозы президента Дональда Трампа по поводу жестких тарифов.

Об этом свидетельствуют заявления советника Индии по национальной безопасности Аджита Довала и премьера Нарендра Моди, пишет Breitbart News Network.

Отмечается, что в своих высказываниях Моде не упомянул Трампа или Соединенные Штаты, но пообещал, что его правительство «никогда не пойдет на компромисс по благосостоянию своих фермеров», даже если ему лично придется «заплатить за это высокую цену».

«Для нас благосостояние наших фермеров больше всего», – сказал он.

Впрочем, индийские чиновники и лидеры оппозиции публично возмущены тарифами Трампа. Оппозиция раскритиковала Моде за то, что он рассматривает возможность показаться «шантажу» американского президента.

Между тем, сам премьер-министр похоже, намерен сохранить отношения Индии с Россией и, возможно, даже глубже вмешаться в орбиту влияния России, или чтобы смягчить влияние тарифов Трампа, или чтобы запугать американского президента, чтобы тот не применил их.

После встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Москве советник Моди по национальной безопасности Аджит Довал высоко оценил «очень хорошие отношения» и «стратегическое партнерство» между двумя странами.

Заметим, что Кремль ранее осудил попытки Трампа вынудить Индию отказаться от российской нефти, назвав их «незаконными». Мол, «суверенные страны должны иметь и имеют право выбирать своих торговых партнеров, отвечающих интересам конкретной страны»

Индийские чиновники заявили, что Довал планировал обсудить сокращение Индией закупок российской нефти во время своего пребывания в Москве, а также некоторые давно задержанные поставки российских ракет класса "земля-воздух" в Индию. Индия покупала основную часть своего оружия в России до недавнего времени, когда начала перенаправлять больше своих военных закупок западным поставщикам.

Рассматриваемые вместе, разговоры Доваля о нефти и оружии свидетельствуют о том, что Индия ищет возможности для более масштабных соглашений с Россией, в то же время оставляя свои варианты открытыми в торговых переговорах с США, противопоставляя Москву и Вашингтон друг другу, чтобы увидеть, какая страна предложит Нью-Дели лучшее соглашение.

Торговля между странами

Даже несмотря на то, что Моде и другие индийские политики обещают защищать отечественное сельское хозяйство любой ценой, торговля Нью-Дели сельскохозяйственной продукцией из США выросла почти на 50% в годовом исчислении первой половины 2025-го.

США экспортируют в страну орехи, этанол, соевое масло и хлопок. В свою очередь Индия экспортирует в Америку морепродукты, специи, растительные масла, рис, фрукты, овощи и хлебобулочные изделия. Если текущие темпы импорта и экспорта сохранятся до конца года, Нью-Дели продаст Вашингтону продукции на общую сумму 7,47 млрд долларов и купит более 3,5 млрд долларов.

"В случае Индии одним из самых сложных вопросов в торговых переговорах было то, что она не будет импортировать американский этанол для использования в качестве топлива, являющегося одним из основных целевых назначений. Экспорт этанола в Индию, вероятно, увеличится, если этот запрет будет снят. Индия также позволяет американским производителям продавать масла, но полученные кукурузу, а также отказывается импортировать генетически модифицированные продукты”, – пишет Breitbart News Network.

Агентство Bloomberg News пишет о том, что индийские чиновники обдумывают другие уступки, которые они могли бы предложить Трампу в течение 21 дня до вступления в силу 50-процентной тарифной ставки. Одна из этих идей заключается в ослаблении запрета Индии на импорт генетически модифицированной кукурузы для использования в качестве корма для животных.

Еще одним спорным вопросом является индийский рынок молочных продуктов, где действуют очень строгие правила. В частности, некоторые из которых вытекают из индуистских диетических соображений – как требование не кормить молочных коров продуктами животного происхождения.

Индия также имеет очень высокие тарифы на импорт молочных продуктов: 30% - на сыр, 40% - на масло и 60% - на сухое молоко. Индия является крупнейшим в мире производителем и потребителем молока, а в молочном секторе работает более 80 миллионов человек. Индийские чиновники без прощения заявляют, что некоторые из их правил и тарифов направлены на защиту этих рабочих мест и поддержание высоких цен на молоко. Импорт из огромной молочной промышленности Америки почти гарантированно приведет к снижению цен.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел общий 25-процентный тариф на индийские товары 1 августа, а затем пригрозил еще больше – добавил еще 25 процентов исполнительным указом, чтобы наказать Индию за финансирование войны России в Украине путем покупки огромных объемов российской нефти. Новая общая ставка в размере 50 процентов должна вступить в силу 27 августа.

Индия настаивала на том, что потребление российской нефти продолжится, хотя на самом деле она значительно сократила импорт из России за последние несколько недель, якобы из-за того, что скидки, предлагаемые российскими производителями, уменьшаются.