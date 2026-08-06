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Откажется ли Украина от Бандеры ради ЕС: посол в Польше ответил на ультиматумы Варшавы
Посол Украины в Польше отреагировал на громкие претензии Варшавы по отношению к УПА.
Посол Украины в Польше Василий Боднар, который вскоре станет заместителем министра иностранных дел, ответил, откажется ли Украина от Бандеры для вступления в ЕС.
Об этом Боднар сказал в интервью польскому изданию Wiadomości.
Дипломата спросили о лидере ОУН Степан Бандере в контексте предупреждений некоторых польских политиков о том, что Украина «не вступит в ЕС с Бандерой».
«На самом деле это последнее обострение (отношений — ред.) касалось не УПА, а права Украины принимать суверенные решения. И именно это спровоцировало усиление, которое мы наблюдаем сегодня», — сказал Боднар.
«Вот почему, прежде всего, я бы продолжал то, что мы делаем. Уважение к жертвам, эксгумации с обеих сторон границы, объективное, а не политическое, сотрудничество между историками, которое (…) рассказало украинскому обществу о сложных страницах нашей общей истории, потому что правда заключается в том, что среди членов УПА, которые убивали поляков, были преступники, но было также большое количество не менее преступных действий поляков и в польском подполье», -дипломатически напомнил украинский посол о преступлениях поляков в отношении украинцев.
По словам Боднара, несмотря на исторический конфликт, разговоры об «ожиданиях антиукраинских погромов» в Польше являются преувеличением.
«Я думаю, что это преувеличение. Это делается специально для разжигания общественного мнения. Нет никаких признаков массовых протестов против украинцев», — заверил он.
Дипломат также отметил, что отношения Украины с Польшей лучше демонстрирует тот факт, что Варшава сейчас готовит 50-й пакет военной помощи для Украины.
«Мы сейчас об этом не говорим, поскольку мы углублены в исторический дискурс и вопрос, как оценивать Бандеру. Но ракеты снабжаются на фронт, за что платит польская сторона. Если будут предоставлены соответствующие ресурсы или оборудование, которые помогут защитить страну сегодня, мы должны только благодарить Польшу, а не искать причины для очередного спора», — подчеркнул он.
Обострение между Польшей и Украиной
Напомним, отношения между Киевом и Варшавой находятся в глубоком кризисе. В Польше уже четко говорят, что не пустят Украину в ЕС, если мы не откажемся от чествования деятелей ОУН и УПА.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого Орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «Героев УПА».
В ответ Зеленский отправил в Польшу орден Белого Орла «Новой почтой».
Решение Владимира Зеленского поддержали все бывшие президенты Украины, тоже отказавшиеся от своих польских наград.
Польские деятели тоже устроили «лавину» отказов от украинских наград.