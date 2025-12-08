Откажется ли Украина от территорий ради мира: окончательный ответ Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

Компромисс по территориальному вопросу в плане мира пока не найден.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами по результатам переговоров с лидерами ЕС в Лондоне.

Президента спросили, рассматривает ли он возможность отдать официально какие-либо территории России в обмен на мир.

«Украина не имеет права по закону, по Конституции, международному и моральному праву (отдавать свои территории — Ред.)», — подчеркнул Зеленский.

Он подтвердил, что РФ на переговорах, безусловно, настаивает, чтобы Украина отказалась от части своих территорий.

«Мы, конечно, ничего не хотим отдавать. За это мы и боремся. Американцы сегодня ищут компромисс — буду откровенным», — рассказал глава государства.

Ранее в Politico утверждали, что Трамп снова недоволен Зеленским и требует скорейшего соглашения. В частности, чтобы Украина полностью сдала Донбасс.

Эксперт и дипломат Александр Мацука объяснил, зачем США давят на Украину, чтобы она сама отдала территории России.