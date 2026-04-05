Откажется ли Украина от территорий ради мира: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может просто отказаться от своих территорий и отступить, поскольку это создаст риск для дальнейшей оккупации.

Об этом глава государства сказал в интервью AP.

«Проблема с россиянами состоит в том, что они любят говорить о компромиссах, но никогда не идут на них. Они говорят только на языке ультиматумов. Они хотят, чтобы мы отступили с нашей контролируемой территории. Но это требование объясняется их огромными потерями. Они считают, что если мы отступим, то они не будут терять сотни тысяч людей», — сказал президент.

Зеленский еще раз подчеркнул, что Украина не может отступить:

«Россия укрепит свои позиции в Украине и начнет готовиться к дальнейшей оккупации. Они врут и играют в свои игры с президентом Трампом. Я полностью убежден, что россияне хотят полностью нас оккупировать. Вот почему нам нужно их остановить, добиться прекращения огня, установить надежные гарантии безопасности, а затем перенести все это в дипломатию».

Напомним, Зеленский заявил, что не будет искать приемлемые для всех компромиссы для завершения войны ценой территорий государства. Он акцентировал, что Украина продемонстрировала множество компромиссов, но России нужно все больше и больше.

«Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс и что будет приемлемо для всех вокруг меня. Я президент, и я должен защищать Конституцию, независимость моей страны и моего народа. Все мои действия основываются на этих принципах. Это для меня очень очевидно», — сказал украинский лидер.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Кремль стремится захватить всю Украину, а не отдельные регионы, поэтому территориальные уступки будут только стимулировать агрессию. Буданов подчеркнул, что единственным сдерживающим фактором является ВСУ, а украинцы никогда не смирятся с оккупацией.