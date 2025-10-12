ТСН в социальных сетях

Политика
669
1 мин

Откажитесь от переговоров — заплатите цену: Макрон предупредил Кремль

Если Россия продолжит войну и откажется от переговоров, то она заплатит за это цену.

Кирилл Шостак
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон / © Офис президента Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик заявил, что после достижения соглашения в Газе, которое "дает проблеск надежды на мир", пора остановить и войну в Украине.

Об этом президент Франции написал в Х.

"Если Россия будет настаивать на своем упорном влечении к войне и не сядет за стол переговоров, ей придется за это заплатить", - подчеркнул Макрон.

Он также резко осудил новые российские удары по критической инфраструктуре Украины, назвав их "целенаправленными атаками на гражданское население в преддверии зимы".

По словам французского лидера, Париж вместе с партнерами рассматривает возможность предоставления Украине дополнительной помощи по восстановлению поврежденных объектов и усилению безопасности жизненно важных сервисов.

Макрон заверил, что Франция остается преданной поддержке Украины и принимает "всестороннее участие в работе Коалиции желающих".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которой рассказал об изменении характера российских атак по Украине и призвал к усилению систем противовоздушной обороны.

