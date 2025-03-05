Отключение Маском доступа Украины к Starlink может повлечь за собой "большой международный кризис"

Вице-премьер Польши и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский заявил, что если Илон Маск отключит доступ Украины к спутниковой связи Starlink, это может спровоцировать международный кризис между Польшей и США.

Об этом пишет Euractiv.

Заявление Гавковского прозвучало на неформальном заседании Совета ЕС по вопросам телекоммуникаций, транспорта и энергетики, которое состоялось в Варшаве в среду, 5 марта.

Министр напомнил, что военное и гражданское использование спутниковой связи Starlink Украиной финансирует Польша. Если Маск заблокирует доступ для Украины, это будет означать, что глава Департамента эффективности правительства США и владелец Starlink в одностороннем порядке расторгнет корпоративный контракт с государством-членом ЕС. А такой шаг, в свою очередь, может спровоцировать "большой кризис в международных отношениях", предупредил Гавковский.

"Я не могу себе представить ситуацию, при которой деловые отношения между Польшей и американской компанией были бы внезапно прерваны", — сказал он.

При этом министр подчеркнул, что Польша продолжит оплачивать услуги спутниковой связи Starlink для военных и гражданских служб в Украине.

В феврале Илон Маск опроверг сообщения в СМИ о том, что он собирается заблокировать доступ Украины к Starlink. Однако с тех пор США остановили поставки оружия в Украину и перестали предоставлять Киеву разведданные.

Напомним, после того как приказ Трампа вступил в силу, самолеты с американским оружием, которые направлялись в Украину, просто развернули в воздухе и заставили вернуться в США.

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