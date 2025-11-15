Отключение света в Украине: энергетики объяснили, что происходит

Энергетики

Энергетикиобъяснили украинцам, почему нет света, где его подают и что сейчас происходит в энергосистеме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

«Почему так долго нет света? Его не ремонтируют?» — спрашивают люди.

«Ремонтируют. Но ситуация в энергосистеме Украины до сих пор критическая. Россия атакует ежедневно», — объясняют энергетики.

Последняя массированная атака «шахедами» и баллистическими ракетами почти невозможна для перехвата. «Целью остаются ключевые элементы энергосистемы», — добавляют специалисты.

Относительно отключений для бизнеса

«В большинстве регионов сейчас действуют часовые графики отключений для всех потребителей и ограничения мощностей для бизнеса», — отмечают энергетики.

Что происходит, когда обстрелы

«Электростанции, и одну из них вы видите сейчас, производят свет и находятся под постоянным обстрелом. Кроме того, россияне обстреливают подстанции Укрэнерго, которые передают электроэнергию с запада на восток», — объясняют в компании.

Последствия для атомных станций

«Когда повреждают подстанции, питающие атомные электростанции, ЭС вынужденно снижают мощность, чтобы избежать аварий и каскадных отключений», — добавляют специалисты.

Ремонтные работы и устойчивость системы

«Энергетики работают непрерывно, но каждая новая атака отбрасывает систему назад. Но, несмотря на все, свет держится», — заключают в отрасли.

Напомним, ранее аналитики писали о том, что может происходить зимой,и давали прогнозы.