Отключение света в Украине: энергетики объяснили, что происходит
Специалисты рассказали, что происходит с электроснабжением, и почему такая сейчас ситуация.
Энергетикиобъяснили украинцам, почему нет света, где его подают и что сейчас происходит в энергосистеме.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.
«Почему так долго нет света? Его не ремонтируют?» — спрашивают люди.
«Ремонтируют. Но ситуация в энергосистеме Украины до сих пор критическая. Россия атакует ежедневно», — объясняют энергетики.
Последняя массированная атака «шахедами» и баллистическими ракетами почти невозможна для перехвата. «Целью остаются ключевые элементы энергосистемы», — добавляют специалисты.
Относительно отключений для бизнеса
«В большинстве регионов сейчас действуют часовые графики отключений для всех потребителей и ограничения мощностей для бизнеса», — отмечают энергетики.
Что происходит, когда обстрелы
«Электростанции, и одну из них вы видите сейчас, производят свет и находятся под постоянным обстрелом. Кроме того, россияне обстреливают подстанции Укрэнерго, которые передают электроэнергию с запада на восток», — объясняют в компании.
Последствия для атомных станций
«Когда повреждают подстанции, питающие атомные электростанции, ЭС вынужденно снижают мощность, чтобы избежать аварий и каскадных отключений», — добавляют специалисты.
Ремонтные работы и устойчивость системы
«Энергетики работают непрерывно, но каждая новая атака отбрасывает систему назад. Но, несмотря на все, свет держится», — заключают в отрасли.
Напомним, ранее аналитики писали о том, что может происходить зимой,и давали прогнозы.