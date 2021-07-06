Отключили электричество и никого не предупредили: как американские военные покинули авиабазу в Афганистане

На авиабазу успели напасть мародеры.
Военные из США покинули афганскую авиабазу Баграм ночью, при этом отключив электричество и не уведомив нового афганского командира базы.
Об это пишет Associated Press со ссылкой на афганских военных.
"До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм, а утром мы поняли, что этом факт подтвержден ", — заявил новый командир объекта генерал Мир Асадулла Кохистани.
При этом перед тем, как афганская армия смогла взять под контроль аэродром, находящийся примерно в часе езды от Кабула, на него вторглись мародеры, которые, грабили казармы и рылись в складских палатках.
Один из военных заявил, что нападение грабителей спровоцировало то, что в течение 20 минут после молчаливого ухода военных США на базе было отключено электричество и авиабаза погрузилась во тьму.
Как сообщалось, в середине апреля Джо Байден объявил о выводе войск США из Афганистана. Президент США отметил, что процесс вывода войск будет осуществляться упорядоченно и по полной координации с союзниками.
США уже вывели большую часть своих войск из Афганистана и передали в распоряжение 6 баз.
Также США и дальше будут поддерживать Афганистан, даже после вывода американских войск.