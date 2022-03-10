"Откровенная ложь": на иностранных ресурсах появилась статья о преследовании евреев в Житомирской области

"Откровенная ложь": на иностранных ресурсах появилась статья о преследовании евреев в Житомирской области

В Службе безопасности Украины предупреждают о фейках.

На зарубежных ресурсах начали размещать лживую статью о якобы преследовании евреев в Житомирской области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Очередной фейк от российской пропаганды", — подчеркивают СБУ. В статье отмечается, что местное население устраивает погромы.

В свою очередь, главный раввин Житомира Шломо Вильгельм также опровергает информацию. Он призывает доверять только проверенным источникам.

"Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных вебсайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны воплотить свои смертоносные сценарии",- заявил он.

ТСН.ua

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