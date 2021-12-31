Откровенный и деловой разговор о безопасности: что заявили в Кремле о переговорах президентов США и России

Откровенный и деловой разговор о безопасности: что заявили в Кремле о переговорах президентов США и России

В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам.

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена носил откровенный и деловой характер, он был полезен обеим сторонам.

Об этом заявили в Кремле.

Главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности.

"Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности", - отмечается в сообщении.

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"Выражена обоюдная готовность к серьезному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам. Подтверждено, что переговоры состоятся сначала в Женеве 9-10 января, а затем в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января - начнутся дискуссии и в ОБСЕ. Президенты договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках и особенно в двустороннем формате - с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов", - говорится в нем.

В Кремле отметили, что в этом контексте Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.

"С российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия "масштабных" санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, сказано, что это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений", - сообщает пресс-служба.

Также президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

Ранее Байден заявил Путину, что США и их союзники ответят, если Россия ворвется в Украину. Байден подчеркнул, что существенный прогресс в диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации.

Санкции, ядерная война и контроль переговоров в Женеве стали основными темами переговоров Путина и Байдена по версии росСМИ.

Ранее в Кремле заявили, что российская сторона инициировала переговоры Джо Байдена и Владимира Путина.

Известно, что после этого разговора президент США поговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Пока точной даты переговоров Байдена и Зеленского еще нет.

Это уже второй разговор глав США и России в этом месяце. 7 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по видеосвязи.

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