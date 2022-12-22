Отмечал день рождения: российский пропагандист Дмитрий Рогозин получил ранение ягодиц и головы в Донецке

Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован после обстрела Донецка.
Российские пропагандистские СМИ заявили о том, что политик и бывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин был ранен якобы во время обстрела Донецка "со стороны ВС Украины".
"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", — сказал собеседник российских "СМИ".
Ранения получили также сопровождавшие его лица.
"Удар носил явно целенаправленный характер. Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и производимая французской фирмой Nexter", — добавил помощник Рогозина.
Также есть информация, что Дмитрий Рогозин ранен при обстреле ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, где политик отмечал свой день рождения.
По данным СМИ, бывший глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.
Обстрел Донецка
Ранее эксперты рассказали, почему Россия сама обстреливает Донецк и Белгород. Чтобы разозлить людей, оккупанты целенаправленно выбирают для обстрела больницы.
Напомним, что 18 декабря 2022 года, во временно оккупированном Донецке гремели взрывы. Под обстрелы попали «Донбасс-Арена» и больница. В городе вспыхнули пожары. В атаках на город оккупанты традиционно обвинили ВСУ.
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