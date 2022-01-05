Отмена моратория на экспорт леса невозможно без законодательного обеспечения защиты наших лесов – Стефанишина

Решение об отмене моратория не может быть просто принято без формирования определенной системы и законодательного поля.

Украина должна сформировать целостную политику в сфере лесного законодательства, прежде чем снимать мораторий на экспорт леса. Иначе это решение просто упростит вывоз сырья из Украины, но не защитит наши национальные интересы.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Интерфакс Украина, комментируя инициативу нардепов отменить мораторий на экспорт леса-кругляка.

"Решение арбитражной панели ЕС установило, что в Украине вообще нет политики в сфере лесного хозяйства как таковой. Поэтому было принятие в первом чтении законопроекта "О рынке древесины", — рассказала Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула, что решение об отмене моратория не может быть просто принято, без формирования определенной системы и законодательного поля.

"В экологическом комитете, Министерстве экологии готовятся соответствующие законодательные инициативы. Сначала должны быть приняты законодательные и подзаконные акты, регулирующие экологическую составляющую и защиту лесов. И тогда уже можно говорить об отличии от моратория. Такую коммуникацию мы ведем и с европейской стороной", — пояснила она.

Стефанишина подчеркнула: отмена моратория – это та ситуация, когда мы можем выполнить решения международных арбитражных институтов, лишь отстояв внутренние интересы, важные в этой области.

"Надо понимать: отсутствие рынка обращения древесины, при отмене моратория, просто упростит вывоз необработанной древесины. В этой ситуации национальный интерес должен быть сохранен. И последовательность шагов важнее скорости", — заявила вице-премьер.

Напомним: в 2015 году приняла закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка). В 2021 году Верховная Рада приняла в основу законопроект №4197-д "О рынке древесины". Тогда из него была исключена норма по отмене моратория на экспорт древесины, однако позже к ней вернулись путем внесения поправок в проект.

В свою очередь, в Федерации работодателей Украины заявили, что отмена моратория на экспорт древесины оставит без сырья украинских производителей и промышленников, и поставит их в неравные условия по сравнению с более богатыми европейцами. Поэтому отменять запрет нельзя, однако можно изменить его условия, например – ввести каскадные аукционы, позволяющие продавать сырье в том числе за границу.