Отмена визита Умерова во Францию: Минобороны назвало настоящую причину

О возможном перенесении визита министра обороны Украины во Францию было сообщено заранее.

Минобороны Украины опровергло информацию СМИ о том, что глава ведомства Рустем Умеров отменил визит во Францию именно из соображений безопасности.

Об этом сообщает NV со ссылкой на комментарий Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, на открытии "коалиции по артиллерии" в Париже 18 января от Министерства обороны представлена украинская делегация во главе с заместителем Умерова — Иваном Гаврилюком.

Также указано, что заранее сообщалось о том, что визит Умерова может быть перенесен в связи с тем, что 17 января он принимал участие в Ставке верховного главнокомандующего.

Участие в мероприятии по открытию "коалиции по артиллерии" министр обороны принимает дистанционно через видеосвязь.

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В Минобороны сообщили, что их команда и коллеги из французского министерства работают над новой датой визита Умерова.

Напомним, ранее 18 января об отмене визита Умерова во Францию якобы из соображений безопасности сообщала французская газета Le Monde со ссылкой на Минобороны Франции.

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