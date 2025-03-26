Работа Украины с Белым домом на правильном пути – Ермак

Украина показала готовность к сотрудничеству с администрацией Трампа.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что работа Украины с Белым домом находится "на правильном пути".

Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

"Два раунда переговоров по потенциальному прекращению огня, состоявшихся в Саудовской Аравии, предоставили нам возможность продемонстрировать американским должностным лицам готовность сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом в его стремлении покончить с войной, которая продолжается уже три года между РФ и Украиной", — написал руководитель ОПУ.

Он отметил, что действия Украины контрастируют с подходом россиян, выдвигающих условия для мирного соглашения.

"Я считаю, что мы имеем отличный диалог с американцами", — подытожил Андрей Ермак.

Напомним, Маркарова заявила, что Украина готова остановить боевые действия без ограничений по срокам или предварительным условиям. Однако президент России Владимир Путин продолжает выдвигать требования по устранению "первопричин конфликта".

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