Относиться с достоинством: США призвали грузинские власти допустить Саакашвили на судебные слушания по его делу

Относиться с достоинством: США призвали грузинские власти допустить Саакашвили на судебные слушания по его делу

В Госдепе считают, что Саакашвили имеет право на справедливое судебное разбирательство.

Госдепартамент США призвал власти Грузии справедливо относиться к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, а также обеспечить присутствие политика на всех заседаниях суда по его делу.

Об этом пишет "Интерфакс"

"Мы призываем правительство Грузии относиться к Саакашвили справедливо и с достоинством, а также прислушаться к рекомендациям общественного защитника относительно надлежащего обращения", - говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.

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Также отмечается, что Саакашвили имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя возможность лично присутствовать на судебных слушаниях, если он попросит об этом.

Напомним, Саакашвили ранее сегодня, 18 ноября, потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. "Это была краткосрочная потеря сознания, было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации и там дежурит реаниматолог ", — заявила врач.

Как отметила врач, причины кратковременной потери сознания Саакашвили станут известны после проведения ряда исследований. После реанимационных мер показатели здоровья экс-президента Грузии стабилизировались. "Параметры оксигенации, гемодинамики и дыхания в абсолютной норме… После краткосрочных реанимационных действий его состояние стабилизировалось", — добавила она.

Отметим, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уточнила, что согласно заключению комиссии, состояние Саакашквили оценивается как критическое и его немедленно нужно перевести в отделение интенсивной терапии мультифункционального стационара, условиям которого не соответствует медучреждение тюрьмы № 18.

Напомним, из-за ухудшения здоровья в понедельник, 8 ноября, Михеила Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.

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