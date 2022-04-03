Оторванные взрывами руки и выстрелы в затылок связанным людям: Зеленский обратился к руководителям РФ

Президент подчеркнул, что солидарная ответственность за преступления неотвратима.

Во время вечернего обращения 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководителям России. Он рассказал о зверских убийствах и пытках людей, о чем стало известно после освобождения населенных пунктов Киевской области, в частности, города Буча.

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"Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами лежащие на улицах руки. За выстрелы в затылок связанным людям. Так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", — подчеркнул Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского в конце 39-го дня российского вторжения в Украину

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